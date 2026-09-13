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Система водяного охлаждения Formula Oasis L360 (OASIS L360 ARGB WH) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Formula Oasis L360 (OASIS L360 ARGB WH) белый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716498
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Система водяного охлаждения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х17
Вес, кг.
2.39

Описание товара Система водяного охлаждения Formula Oasis L360 (OASIS L360 ARGB WH) белый

Система водяного охлаждения Formula Oasis L360 (OASIS L360 ARGB WH) белый

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Formula Oasis L360 (OASIS L360 ARGB WH) белый




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Система водяного охлаждения
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения Formula Oasis L360 (OASIS L360 ARGB WH) белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Formula Oasis L360 (OASIS L360 ARGB WH) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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