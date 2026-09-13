Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x32GB 4800MHz Signature Premium RTL (PSP564G4800KH1)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти Patriot Signature Premium объёмом 64 ГБ создан для пользователей, которым критически важен большой объём памяти, а не экстремальные частоты. Он станет отличным выбором для рабочей станции, занятой обработкой видео, 3D рендерингом, работой с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами, где приложения требуют десятки гигабайт ОЗУ. Также он подойдёт для профессиональной многозадачности, когда одновременно открыты тяжёлые программы, множество вкладок браузера и объёмные документы, при этом стандартные игровые комплекты на 16-32 ГБ уже не справляются.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-Liфакторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты DDR5 не совместимы с планками DDR4 или более старыми поколениями, поэтому установка возможна только на соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ оперативной памяти - этого достаточно даже для самых ресурсоёмких профессиональных задач. Базовая частота работы составляет 4800 МГц, что является стандартной для младших моделей DDR5. Такая скорость обеспечивает стабильную и отзывчивую работу системы под высокой нагрузкой, хотя в чисто игровых сценариях прирост FPS от этой частоты будет менее заметен, чем от моделей с более высоким разгоном.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают с напряжением 1.1 В, что характерно для DDR5 и способствует снижению общего энергопотребления системы. Для активации номинальной частоты 4800 МГц поддерживается профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически настроить необходимые параметры в BIOS материнской платы одной кнопкой, избавляя пользователя от ручных манипуляций. Память ориентирована на стабильную работу в штатном режиме, а не на агрессивный ручной разгон.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты и в спецификациях заявлена поддержка частоты 4800 МГц. Для полноценной работы двухканального режима и активации профиля XMP рекомендуется установить планки в правильные слоты, обычно обозначенные на плате как A2 и B2, и обновить BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули Patriot Signature Premium оснащены лаконичными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Их высота является умеренной, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами процессора. Яркая RGB-подсветка в данной модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для рабочих станций и строгих систем, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально обеспечивает работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что ускоряет обмен данными с процессором. Для дальнейшего расширения до 128 ГБ можно приобрести ещё один такой же комплект, но важно учитывать ограничения материнской платы по общему объёму и стабильности работы при полной загрузке всех четырёх слотов.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе этого комплекта стоит уделить совместимости: ваша платформа должна поддерживать DDR5. Хотя память имеет профиль XMP, её заявленная частота 4800 МГц является базовой для стандарта, поэтому она гарантированно запустится на любой совместимой плате. Этот набор - оптимальное решение для тех, кому в приоритете объём, а не предельная частота; для игровых сборок, где важна высокая кадровая частота, часто лучше рассмотреть комплекты меньшего объёма, но с более низкими таймингами и частотой от 6000 МГц. При установке проверяйте высоту радиаторов на предмет конфликтов с процессорным кулером.