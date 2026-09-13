Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 4800MHz Signature Premium RTL (PSP532G4800KH1)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти DDR5 идеально подходит для сборки нового современного ПК начального и среднего уровня, а также для апгрейда системы на актуальной платформе. Суммарный объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности, работе с большим количеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Он станет отличным выбором для пользователей, которые ценят стабильность и надёжность работы системы без экстремального разгона, но хотят использовать преимущества нового стандарта DDR5.

Тип, поколение и форм-.фактор памяти

Модули выполнены в современном стандарте DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому подходит только для новых материнских плат и процессоров, разработанных под этот стандарт. Форм-.фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, устанавливать такие планки в ноутбуки нельзя.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такой объём является оптимальным для большинства современных задач, включая игры, работу с фото и видео, а также использование виртуальных машин. Базовая частота 4800 МГц является стандартной для DDR5 и обеспечивает хороший прирост производительности в bandwidth-.зависимых приложениях, таких как архивация данных или рендеринг, по сравнению с типичными скоростями DDR4.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает с таймингами CL40, что типично для модулей DDR5 на базовой частоте, и напряжением 1.1 В. Профиль Intel XMP 3.0 позволяет автоматически и безопасно загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы, чтобы память сразу начала работать на заявленной частоте 4800 МГц, без необходимости ручного разгона. Это удобно для пользователей, не желающих углубляться в тонкие настройки системы.

Совместимость с платформой

Модули предназначены для платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также для современных платформ AMD AM5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5 и поддерживает частоту не менее 4800 МГц. Для стабильной работы на заявленной скорости часто рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Signature Premium, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе. Их высота умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает память хорошим выбором для лаконичных и производительных сборок без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость между собой и позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную ширину канала памяти по сравнению с одноканальным, значительно повышая производительность в играх и профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – строгая несовместимость с платформами под DDR3 или DDR4. Убедитесь, что ваш процессор и материнская плата поддерживают DDR5. На менее дорогих платах со слабой разводкой питания памяти может возникнуть сложность с запуском на высоких частотах, но для базовой 4800 МГц это маловероятно. Этот комплект – отличный выбор для сбалансированной сборки на новой платформе. Если ваши задачи требуют максимальной скорости в играх или профессиональных приложениях, стоит рассмотреть комплекты DDR5 с более низкими таймингами или более высокой частотой, а для офисного ПК можно обратить внимание на более доступные варианты без радиаторов.