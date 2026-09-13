Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти DDR5 идеально подходит для сборки современного игрового компьютера или мощной рабочей станции на базе процессоров AMD Ryzen серии 7000. Комплект объёмом 16 ГБ обеспечит комфортную работу в требовательных играх на высоких настройках, а также справится с обработкой фото и видео в разрешении Full HD и запуском множества фоновых приложений. Если ваша основная задача — продуктивная работа или игра без подтормаживаний, а апгрейд на 32 ГБ планируется в будущем, эта планка станет отличной отправной точкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое приносит существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 6000 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. Для большинства современных задач 16 ГБ на частоте 6000 МГц — это сбалансированное решение, где высокая скорость компенсирует не самый большой объём, хотя для серьёзного монтажа 4K-видео или работы с виртуальными машинами стоит задуматься о комплекте из двух таких модулей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти заданы таймингами CL30, что указывает на низкую латентность в рамках стандарта DDR5 и обеспечивает минимальные задержки при доступе к данным. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет в один клик в BIOS/UEFI выйти на заявленные параметры 6000 МГц и CL30 без необходимости ручного подбора таймингов и напряжения. Это гарантирует стабильную работу на максимальной производительности на совместимых платформах AMD.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast с поддержкой EXPO оптимизирована для работы с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и материнских плат с чипсетами X670, B650 и A620. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6000 МГц крайне рекомендуется использовать совместимую материнскую плату и, возможно, обновить её BIOS до последней версии. На платформах Intel модуль также будет работать, но его заявленная частота активируется через профиль Intel XMP 3.0.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена компактным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, возникающее при высокой скорости работы, и поддерживает стабильность даже при длительных нагрузках. Низкопрофильная конструкция минимизирует риски конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. В этой модели подсветка отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок, где во главе угла стоит не эстетика, а стабильность и охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным и даёт значительный прирост производительности в играх и приложениях, необходимо приобрести и установить второй идентичный модуль в соответствующий слот материнской платы. При расширении системы важно использовать максимально схожие по характеристикам модули для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR5, а процессор и чипсет официально поддерживают работу на частоте 6000 МГц. Помните, что одна планка памяти означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает производительность процессоров AMD Ryzen; для раскрытия их потенциала настоятельно рекомендуется использовать комплект из двух модулей. Этот модуль - отличный выбор для начала сборки современной системы на AMD, с перспективой быстрого добавления второй планки для выхода на двухканальный режим и 32 ГБ общего объёма.