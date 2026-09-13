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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16)

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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716436
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную платформу на базе процессоров AMD серии Ryzen 7000 и новее. Он идеально подходит для игр в разрешении Full HD и QHD, где высокая частота и низкие задержки напрямую влияют на средний FPS и минимумы. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга в паре с требовательными приложениями на заднем плане, но для профессиональной работы с видео, 3D-рендерингом или одновременного запуска нескольких виртуальных машин стоит рассмотреть комплекты большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это достигается за счёт новой архитектуры, включающей два независимых 32-битных канала на один модуль. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; устанавливать такие планки в ноутбуки или компактные системы с SO-DIMM слотами физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ с эффективной частотой 6000 МГц. Такая скорость является одним из наиболее сбалансированных и рекомендуемых вариантов для процессоров AMD Ryzen 7000, так как она оптимально согласуется с частотой Infinity Fabric, минимизируя задержки. В играх и тяжёлых приложениях это даст ощутимый прирост отзывчивости системы и плавности картинки по сравнению со стандартными частотами JEDEC, особенно в связке с быстрым SSD и мощной видеокартой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает с низкими таймингами CL30, что обеспечивает отличное соотношение скорости и латентности для данного частотного диапазона. Ключевой особенностью модели является поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет автоматически и стабильно активировать режим разгона до заявленных 6000 МГц с оптимальными настройками прямо в BIOS материнской платы, не прибегая к ручному оверклокингу. Рабочее напряжение при этом обычно повышается до значений, безопасных для контроллера памяти процессора.

Совместимость с платформой

Модуль оптимизирован для платформы AMD AM5 и процессоров Ryzen 7000/8000G/9000, используя фирменный профиль EXPO. Для его работы необходима материнская плата с чипсетом X670, B650 или A620, поддерживающим стандарт DDR5 и функцию EXPO в BIOS. Крайне важно перед покупкой обновить BIOS материнской платы до актуальной версии для обеспечения стабильной работы на высоких частотах и совместимости с новыми ревизиями процессоров.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена компактным, но эффективным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который отводит тепло от чипов памяти при интенсивной нагрузке и длительных игровых сессиях. Дизайн радиатора имеет умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другие, что даёт возможность создать эстетически единый образ игрового ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который критически важен для раскрытия полной производительности современных процессоров, необходимо установить в систему два или четыре идентичных модуля. При покупке для нового компьютера мы рекомендуем сразу приобретать комплект из двух планок. Добавление ещё одного такого же модуля в будущем возможно, но для максимальной стабильности лучше использовать планки из одного производственного цикла, то есть купленные в одном комплекте.

Важные нюансы перед покупкой

Помните, что память стандарта DDR5 физически и электрически несовместима со слотами и платформами для DDR4. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5. Профиль EXPO гарантированно работает только на платформах AMD AM5; на системах Intel память может запуститься на базовой частоте или потребует ручной настройки через XMP. Если вы планируете использовать башенный кулер большого размера, проверьте зазор над слотами оперативной памяти в спецификациях вашей платы, чтобы избежать проблем с установкой.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную платформу на базе процессоров AMD серии Ryzen 7000 и новее. Он идеально подходит для игр в разрешении Full HD и QHD, где высокая частота и низкие задержки напрямую влияют на средний FPS и минимумы. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга в паре с требовательными приложениями на заднем плане, но для профессиональной работы с видео, 3D-рендерингом или одновременного запуска нескольких виртуальных машин стоит рассмотреть комплекты большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это достигается за счёт новой архитектуры, включающей два независимых 32-битных канала на один модуль. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; устанавливать такие планки в ноутбуки или компактные системы с SO-DIMM слотами физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ с эффективной частотой 6000 МГц. Такая скорость является одним из наиболее сбалансированных и рекомендуемых вариантов для процессоров AMD Ryzen 7000, так как она оптимально согласуется с частотой Infinity Fabric, минимизируя задержки. В играх и тяжёлых приложениях это даст ощутимый прирост отзывчивости системы и плавности картинки по сравнению со стандартными частотами JEDEC, особенно в связке с быстрым SSD и мощной видеокартой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает с низкими таймингами CL30, что обеспечивает отличное соотношение скорости и латентности для данного частотного диапазона. Ключевой особенностью модели является поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет автоматически и стабильно активировать режим разгона до заявленных 6000 МГц с оптимальными настройками прямо в BIOS материнской платы, не прибегая к ручному оверклокингу. Рабочее напряжение при этом обычно повышается до значений, безопасных для контроллера памяти процессора.

Совместимость с платформой

Модуль оптимизирован для платформы AMD AM5 и процессоров Ryzen 7000/8000G/9000, используя фирменный профиль EXPO. Для его работы необходима материнская плата с чипсетом X670, B650 или A620, поддерживающим стандарт DDR5 и функцию EXPO в BIOS. Крайне важно перед покупкой обновить BIOS материнской платы до актуальной версии для обеспечения стабильной работы на высоких частотах и совместимости с новыми ревизиями процессоров.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена компактным, но эффективным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который отводит тепло от чипов памяти при интенсивной нагрузке и длительных игровых сессиях. Дизайн радиатора имеет умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другие, что даёт возможность создать эстетически единый образ игрового ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который критически важен для раскрытия полной производительности современных процессоров, необходимо установить в систему два или четыре идентичных модуля. При покупке для нового компьютера мы рекомендуем сразу приобретать комплект из двух планок. Добавление ещё одного такого же модуля в будущем возможно, но для максимальной стабильности лучше использовать планки из одного производственного цикла, то есть купленные в одном комплекте.

Важные нюансы перед покупкой

Помните, что память стандарта DDR5 физически и электрически несовместима со слотами и платформами для DDR4. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5. Профиль EXPO гарантированно работает только на платформах AMD AM5; на системах Intel память может запуститься на базовой частоте или потребует ручной настройки через XMP. Если вы планируете использовать башенный кулер большого размера, проверьте зазор над слотами оперативной памяти в спецификациях вашей платы, чтобы избежать проблем с установкой.

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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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