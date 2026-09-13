Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RGB RTL Gaming (KF560C30BBEA-16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную платформу на базе процессоров AMD серии Ryzen 7000 и новее. Он идеально подходит для игр в разрешении Full HD и QHD, где высокая частота и низкие задержки напрямую влияют на средний FPS и минимумы. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга в паре с требовательными приложениями на заднем плане, но для профессиональной работы с видео, 3D-рендерингом или одновременного запуска нескольких виртуальных машин стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это достигается за счёт новой архитектуры, включающей два независимых 32-битных канала на один модуль. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; устанавливать такие планки в ноутбуки или компактные системы с SO-DIMM слотами физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ с эффективной частотой 6000 МГц. Такая скорость является одним из наиболее сбалансированных и рекомендуемых вариантов для процессоров AMD Ryzen 7000, так как она оптимально согласуется с частотой Infinity Fabric, минимизируя задержки. В играх и тяжёлых приложениях это даст ощутимый прирост отзывчивости системы и плавности картинки по сравнению со стандартными частотами JEDEC, особенно в связке с быстрым SSD и мощной видеокартой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с низкими таймингами CL30, что обеспечивает отличное соотношение скорости и латентности для данного частотного диапазона. Ключевой особенностью модели является поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет автоматически и стабильно активировать режим разгона до заявленных 6000 МГц с оптимальными настройками прямо в BIOS материнской платы, не прибегая к ручному оверклокингу. Рабочее напряжение при этом обычно повышается до значений, безопасных для контроллера памяти процессора.
Совместимость с платформой
Модуль оптимизирован для платформы AMD AM5 и процессоров Ryzen 7000/8000G/9000, используя фирменный профиль EXPO. Для его работы необходима материнская плата с чипсетом X670, B650 или A620, поддерживающим стандарт DDR5 и функцию EXPO в BIOS. Крайне важно перед покупкой обновить BIOS материнской платы до актуальной версии для обеспечения стабильной работы на высоких частотах и совместимости с новыми ревизиями процессоров.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена компактным, но эффективным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который отводит тепло от чипов памяти при интенсивной нагрузке и длительных игровых сессиях. Дизайн радиатора имеет умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другие, что даёт возможность создать эстетически единый образ игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который критически важен для раскрытия полной производительности современных процессоров, необходимо установить в систему два или четыре идентичных модуля. При покупке для нового компьютера мы рекомендуем сразу приобретать комплект из двух планок. Добавление ещё одного такого же модуля в будущем возможно, но для максимальной стабильности лучше использовать планки из одного производственного цикла, то есть купленные в одном комплекте.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что память стандарта DDR5 физически и электрически несовместима со слотами и платформами для DDR4. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5. Профиль EXPO гарантированно работает только на платформах AMD AM5; на системах Intel память может запуститься на базовой частоте или потребует ручной настройки через XMP. Если вы планируете использовать башенный кулер большого размера, проверьте зазор над слотами оперативной памяти в спецификациях вашей платы, чтобы избежать проблем с установкой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную платформу на базе процессоров AMD серии Ryzen 7000 и новее. Он идеально подходит для игр в разрешении Full HD и QHD, где высокая частота и низкие задержки напрямую влияют на средний FPS и минимумы. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга в паре с требовательными приложениями на заднем плане, но для профессиональной работы с видео, 3D-рендерингом или одновременного запуска нескольких виртуальных машин стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4. Это достигается за счёт новой архитектуры, включающей два независимых 32-битных канала на один модуль. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; устанавливать такие планки в ноутбуки или компактные системы с SO-DIMM слотами физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ с эффективной частотой 6000 МГц. Такая скорость является одним из наиболее сбалансированных и рекомендуемых вариантов для процессоров AMD Ryzen 7000, так как она оптимально согласуется с частотой Infinity Fabric, минимизируя задержки. В играх и тяжёлых приложениях это даст ощутимый прирост отзывчивости системы и плавности картинки по сравнению со стандартными частотами JEDEC, особенно в связке с быстрым SSD и мощной видеокартой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с низкими таймингами CL30, что обеспечивает отличное соотношение скорости и латентности для данного частотного диапазона. Ключевой особенностью модели является поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет автоматически и стабильно активировать режим разгона до заявленных 6000 МГц с оптимальными настройками прямо в BIOS материнской платы, не прибегая к ручному оверклокингу. Рабочее напряжение при этом обычно повышается до значений, безопасных для контроллера памяти процессора.
Совместимость с платформой
Модуль оптимизирован для платформы AMD AM5 и процессоров Ryzen 7000/8000G/9000, используя фирменный профиль EXPO. Для его работы необходима материнская плата с чипсетом X670, B650 или A620, поддерживающим стандарт DDR5 и функцию EXPO в BIOS. Крайне важно перед покупкой обновить BIOS материнской платы до актуальной версии для обеспечения стабильной работы на высоких частотах и совместимости с новыми ревизиями процессоров.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена компактным, но эффективным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который отводит тепло от чипов памяти при интенсивной нагрузке и длительных игровых сессиях. Дизайн радиатора имеет умеренную высоту, что снижает риск конфликта с крупногабаритными процессорными кулерами. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другие, что даёт возможность создать эстетически единый образ игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который критически важен для раскрытия полной производительности современных процессоров, необходимо установить в систему два или четыре идентичных модуля. При покупке для нового компьютера мы рекомендуем сразу приобретать комплект из двух планок. Добавление ещё одного такого же модуля в будущем возможно, но для максимальной стабильности лучше использовать планки из одного производственного цикла, то есть купленные в одном комплекте.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что память стандарта DDR5 физически и электрически несовместима со слотами и платформами для DDR4. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5. Профиль EXPO гарантированно работает только на платформах AMD AM5; на системах Intel память может запуститься на базовой частоте или потребует ручной настройки через XMP. Если вы планируете использовать башенный кулер большого размера, проверьте зазор над слотами оперативной памяти в спецификациях вашей платы, чтобы избежать проблем с установкой.
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