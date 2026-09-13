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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16)

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Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716434
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
140

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для тех, кто собирает современный игровой ПК или мощную рабочую станцию на базе платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. Он идеально подойдет геймерам, желающим выжать максимум кадров в секунду в требовательных играх, а также пользователям, работающим с монтажом видео, 3D-рендерингом и другими приложениями, чувствительными к пропускной способности памяти. Объём в 16 ГБ отлично справится с играми и серьёзной многозадачностью, хотя для профессиональной работы с очень большими проектами может потребоваться комплект из двух таких модулей для достижения 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных компьютеров. DDR5 обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена исключительно для установки в слоты стандартных материнских плат для настольных ПК; для ноутбуков или компактных систем она не подойдет.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства современных систем. Рабочая частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что заметно сокращает время загрузки игровых уровней, ускоряет обработку больших файлов в профессиональных пакетах и делает интерфейс операционной системы более плавным. В играх высокая частота памяти может дать прирост производительности, особенно в паре с мощным процессором, снимая возможные ограничения в сценариях, где важна скорость обмена данными с видеокартой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленные тайминги для этой памяти составляют CL32, что является хорошим показателем латентности для частоты 6400 МГц, обеспечивая баланс между высокой пропускной способностью и быстрым откликом. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что означает наличие готового профиля разгона. Для выхода на заявленные 6400 МГц достаточно активировать один профиль XMP в BIOS материнской платы, избегая сложных ручных настроек. Рабочее напряжение для данной модели составляет 1.4 В, что характерно для высокоскоростных модулей DDR5.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с материнскими платами, оснащенными соответствующими слотами, а именно с платами на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также с платформами AMD AM5 для процессоров Ryzen 7000. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Также стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) для вашей конкретной материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 6400 МГц, особенно при использовании двух или четырёх модулей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен эффективным алюминиевым радиатором, который не только служит элементом дизайна, но и отводит тепло от чипов памяти, что важно для стабильной работы на высоких частотах под нагрузкой. Яркая адресуемая RGB-подсветка позволит создать индивидуальный стиль вашей сборки. Подсветку можно синхронизировать с фирменным программным обеспечением материнских плат от ведущих производителей, таких как ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light, для создания единого светового шоу.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае вы приобретаете один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется установить два идентичных модуля. Их следует разместить в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом, согласно руководству пользователя. Если вы планируете в будущем расширить объем до 32 ГБ, лучшим решением будет приобретение второго точно такого же модуля.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5, так как она несовместима с предыдущими поколениями. Учтите, что для достижения заявленной частоты 6400 МГц необходима её поддержка со стороны процессора и материнской платы, а также активация профиля XMP в BIOS. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с габаритными процессорными кулерами башенного типа, поэтому проверьте наличие свободного пространства в корпусе. Этот модуль станет отличным выбором для сборщиков, ценящих высокую скорость, современный дизайн и простоту настройки разгона.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEA-16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для тех, кто собирает современный игровой ПК или мощную рабочую станцию на базе платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000. Он идеально подойдет геймерам, желающим выжать максимум кадров в секунду в требовательных играх, а также пользователям, работающим с монтажом видео, 3D-рендерингом и другими приложениями, чувствительными к пропускной способности памяти. Объём в 16 ГБ отлично справится с играми и серьёзной многозадачностью, хотя для профессиональной работы с очень большими проектами может потребоваться комплект из двух таких модулей для достижения 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение оперативной памяти для настольных компьютеров. DDR5 обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена исключительно для установки в слоты стандартных материнских плат для настольных ПК; для ноутбуков или компактных систем она не подойдет.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства современных систем. Рабочая частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что заметно сокращает время загрузки игровых уровней, ускоряет обработку больших файлов в профессиональных пакетах и делает интерфейс операционной системы более плавным. В играх высокая частота памяти может дать прирост производительности, особенно в паре с мощным процессором, снимая возможные ограничения в сценариях, где важна скорость обмена данными с видеокартой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленные тайминги для этой памяти составляют CL32, что является хорошим показателем латентности для частоты 6400 МГц, обеспечивая баланс между высокой пропускной способностью и быстрым откликом. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что означает наличие готового профиля разгона. Для выхода на заявленные 6400 МГц достаточно активировать один профиль XMP в BIOS материнской платы, избегая сложных ручных настроек. Рабочее напряжение для данной модели составляет 1.4 В, что характерно для высокоскоростных модулей DDR5.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с материнскими платами, оснащенными соответствующими слотами, а именно с платами на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также с платформами AMD AM5 для процессоров Ryzen 7000. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Также стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) для вашей конкретной материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 6400 МГц, особенно при использовании двух или четырёх модулей.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен эффективным алюминиевым радиатором, который не только служит элементом дизайна, но и отводит тепло от чипов памяти, что важно для стабильной работы на высоких частотах под нагрузкой. Яркая адресуемая RGB-подсветка позволит создать индивидуальный стиль вашей сборки. Подсветку можно синхронизировать с фирменным программным обеспечением материнских плат от ведущих производителей, таких как ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion или MSI Mystic Light, для создания единого светового шоу.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае вы приобретаете один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется установить два идентичных модуля. Их следует разместить в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом, согласно руководству пользователя. Если вы планируете в будущем расширить объем до 32 ГБ, лучшим решением будет приобретение второго точно такого же модуля.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5, так как она несовместима с предыдущими поколениями. Учтите, что для достижения заявленной частоты 6400 МГц необходима её поддержка со стороны процессора и материнской платы, а также активация профиля XMP в BIOS. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с габаритными процессорными кулерами башенного типа, поэтому проверьте наличие свободного пространства в корпусе. Этот модуль станет отличным выбором для сборщиков, ценящих высокую скорость, современный дизайн и простоту настройки разгона.

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