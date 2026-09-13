Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-16)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции начального и среднего уровня. Объема 16 ГБ в двухканальном режиме достаточно для комфортной игры в актуальные проекты, одновременной работы с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и даже для несложного монтажа видео. Он представляет собой отличный баланс между доступной ценой и высокой частотой поколения DDR5, предлагая заметный прирост производительности над базовыми наборами без переплаты за экстремальные скорости, необходимые лишь для топовых оверклокерских сборок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к последнему поколению оперативной памяти - DDR5, что обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM. Важно помнить, что слоты для DDR5 на материнской плате физически несовместимы с предыдущими поколениями памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ - оптимальный объем для большинства современных задач. Высокая эффективная частота 6000 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и отзывчивость системы в ресурсоемких приложениях. Такой скорости более чем достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров среднего и высокого класса в играх и рабочих программах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL36, что является типичным и хорошо сбалансированным значением для частоты 6000 МГц в сегменте DDR5. Для активации этой заявленной скорости в полном объеме модуль поддерживает профиль Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0. Это означает, что после включения одного пункта в BIOS материнской платы память автоматически начнет работать на своих номинальных частоте, таймингах и напряжении, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (сокеты LGA1700 для 12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 и новее). Для стабильной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата с поддержкой DDR5 и чипсетом, способным работать с такими скоростями. Перед покупкой стоит сверить максимальную поддерживаемую частоту памяти как в спецификациях процессора, так и на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами из алюминиевого сплава серии Fury Beast, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, что важно при сборке в компактных корпусах. В данной версии комплекта подсветка отсутствует, что делает его практичным выбором для пользователей, ценящих стабильность и нейтральный дизайн.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую влияя на производительность в играх и приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Докупать отдельные модули для расширения объема не рекомендуется во избежание проблем совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - совместимость только с материнскими платами, имеющими слоты DDR5; установить эту память в плату с DDR4 физически невозможно. Даже на совместимой платформе для активации частоты 6000 МГц обязательно потребуется включить профиль XMP в BIOS/UEFI, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, собирающего сбалансированную систему на новой платформе, однако для задач профессионального рендеринга или работы с виртуальными машинами стоит рассмотреть варианты с большим суммарным объемом.