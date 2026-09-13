Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект из четырёх планок ОЗУ представляет собой сбалансированное и производительное решение для создания мощной игровой системы или рабочей станции. Он оптимально подходит геймерам, которые хотят полностью раскрыть потенциал современных процессоров в требовательных играх, а также специалистам по монтажу видео, 3D-визуализации и другим задачам, где важна высокая пропускная способность и многоканальный режим работы. Суммарный объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и тяжёлым профессиональным софтом, что делает эту память отличным выбором для новой сборки ПК высокого класса.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Форм-фактор DIMM означает, что эти планки предназначены исключительно для установки в слоты материнских плат стационарных ПК и не подойдут для ноутбуков. Это поколение обеспечивает высокие частоты и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR3, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырёх модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 3600 МГц, что значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными частотами вроде 2666 или 3200 МГц. В играх это может выразиться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, а в рабочих задачах ускорит обработку больших массивов данных и рендеринг.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти указаны как CL16, что в сочетании с высокой частотой 3600 МГц даёт отличный баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для выхода на заявленные скоростные характеристики в комплекте поддерживается технология автоматического разгона Intel XMP 2.0, что позволяет активировать профиль 3600 МГц в BIOS материнской платы буквально в пару кликов, без ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Renegade совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core (серии 10-го поколения и новее) и AMD Ryzen (серии 3000 и новее). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4 и поддерживает частоту 3600 МГц через профиль XMP, что обычно указано в спецификациях к чипсетам Z490, B560, Z590 для Intel или B550, X570 для AMD. Для стабильной работы на высоких частотах может потребоваться актуальная версия BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором с агрессивным дизайном, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке и разгоне, поддерживая стабильность работы. Планки также имеют адресуемую RGB-подсветку (ARGB), которая может быть синхронизирована с системами освещения от основных производителей материнских плат через фирменное ПО или стандартные разъёмы 5V 3-pin ARGB. Это позволяет создать стилистически целостную игровую сборку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Вы приобретаете готовый комплект из четырёх идентичных модулей, прошедших совместное тестирование на совместимость и стабильность. Установка всех четырёх планок в соответствующие слоты материнской платы (обычно через один, следуя инструкции) активирует двухканальный или четырёхканальный режим (в зависимости от платформы), что существенно увеличивает скорость обмена данными с процессором по сравнению с одноканальной конфигурацией. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости: модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с крупными башенными процессорными кулерами, поэтому проверьте свободное пространство в корпусе. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц необходима материнская плата, поддерживающая XMP, и соответствующий процессор, так как не все бюджетные чипсеты гарантируют стабильность на таких частотах. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто собирает мощный ПК с нуля и хочет получить высокую производительность и эстетику без лишних хлопот с настройкой. Если вам нужен больший объём на будущее или вы планируете экстремальный разгон, стоит рассмотреть другие варианты.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект из четырёх планок ОЗУ представляет собой сбалансированное и производительное решение для создания мощной игровой системы или рабочей станции. Он оптимально подходит геймерам, которые хотят полностью раскрыть потенциал современных процессоров в требовательных играх, а также специалистам по монтажу видео, 3D-визуализации и другим задачам, где важна высокая пропускная способность и многоканальный режим работы. Суммарный объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и тяжёлым профессиональным софтом, что делает эту память отличным выбором для новой сборки ПК высокого класса.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Форм-фактор DIMM означает, что эти планки предназначены исключительно для установки в слоты материнских плат стационарных ПК и не подойдут для ноутбуков. Это поколение обеспечивает высокие частоты и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR3, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырёх модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 3600 МГц, что значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными частотами вроде 2666 или 3200 МГц. В играх это может выразиться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, а в рабочих задачах ускорит обработку больших массивов данных и рендеринг.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти указаны как CL16, что в сочетании с высокой частотой 3600 МГц даёт отличный баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для выхода на заявленные скоростные характеристики в комплекте поддерживается технология автоматического разгона Intel XMP 2.0, что позволяет активировать профиль 3600 МГц в BIOS материнской платы буквально в пару кликов, без ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Renegade совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core (серии 10-го поколения и новее) и AMD Ryzen (серии 3000 и новее). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4 и поддерживает частоту 3600 МГц через профиль XMP, что обычно указано в спецификациях к чипсетам Z490, B560, Z590 для Intel или B550, X570 для AMD. Для стабильной работы на высоких частотах может потребоваться актуальная версия BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором с агрессивным дизайном, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке и разгоне, поддерживая стабильность работы. Планки также имеют адресуемую RGB-подсветку (ARGB), которая может быть синхронизирована с системами освещения от основных производителей материнских плат через фирменное ПО или стандартные разъёмы 5V 3-pin ARGB. Это позволяет создать стилистически целостную игровую сборку.
Комплектность, режимы работы и расширение
Вы приобретаете готовый комплект из четырёх идентичных модулей, прошедших совместное тестирование на совместимость и стабильность. Установка всех четырёх планок в соответствующие слоты материнской платы (обычно через один, следуя инструкции) активирует двухканальный или четырёхканальный режим (в зависимости от платформы), что существенно увеличивает скорость обмена данными с процессором по сравнению с одноканальной конфигурацией. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости: модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с крупными башенными процессорными кулерами, поэтому проверьте свободное пространство в корпусе. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц необходима материнская плата, поддерживающая XMP, и соответствующий процессор, так как не все бюджетные чипсеты гарантируют стабильность на таких частотах. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто собирает мощный ПК с нуля и хочет получить высокую производительность и эстетику без лишних хлопот с настройкой. Если вам нужен больший объём на будущее или вы планируете экстремальный разгон, стоит рассмотреть другие варианты.
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