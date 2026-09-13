Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6400MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF564C32BBE-16)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память создана для геймеров и энтузиастов, которые собирают современную систему на платформе AMD. Модуль объемом 16 ГБ с высокой частотой 6400 МГц отлично справится с требовательными играми, обеспечивая высокий и стабильный FPS, особенно в связке с мощной видеокартой. Он также подойдет пользователям, работающим с профессиональными приложениями и многозадачностью, где важна не только емкость, но и скорость отклика системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR5 последнего поколения, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Он выполнен в форм-факторе DIMM и предназначен исключительно для настольных компьютеров. Установить его в ноутбук или материнскую плату со слотами DDR4 физически невозможно, поэтому совместимость с платформой — ключевой момент при выборе.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным выбором для игровой или рабочей системы. Частота 6400 МГц — это высокий показатель, который напрямую влияет на скорость обработки данных процессором. В играх это может вылиться в более высокую частоту кадров и уменьшение просадок, а в рабочих задачах, таких как рендеринг или компиляция кода, заметно сократит время ожидания.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначаются как CL32, что в сочетании с высокой частотой указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение оптимизировано для стабильности. Ключевая особенность — поддержка профиля AMD EXPO, который позволяет автоматически и безопасно разогнать память до заявленных 6400 МГц прямо из BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль оптимизирован для платформ AMD на процессорах Ryzen 7000 серии и новее, использующих сокет AM5. Для его работы необходима материнская плата с чипсетом X670, B650 или A620, поддерживающая стандарт DDR5 и профиль EXPO. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на максимальной частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена стильным низкопрофильным радиатором черного цвета из серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло при интенсивной нагрузке, поддерживая стабильность. Его компактная высота минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами. Подсветка RTL Gaming представляет собой адресуемую RGB-ленту, которой можно управлять и синхронизировать с другими компонентами через ПО материнской платы для создания единого стиля сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Для будущего расширения системы рекомендуется докупать точно такую же модель памяти, чтобы избежать проблем с совместимостью и стабильностью работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание следует уделить совместимости: ваша материнская плата должна поддерживать не только DDR5, но и частоты 6400 МГц, что может потребовать обновления BIOS. Помните, что для раскрытия полного потенциала скорости необходим двухканальный режим, то есть лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей. Эта память — отличный выбор для сборки современной системы на AMD, но если ваш бюджет ограничен, а задачи — офисные, можно рассмотреть более доступные варианты с меньшей частотой.