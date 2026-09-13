Память оперативная Kingston DDR4 32GB 3600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF436C18RB2A/32)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 32GB 3600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF436C18RB2A/32)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти представляет собой отличный баланс между производительностью и ценой для современных игровых ПК и рабочих станций. Суммарный объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в требовательных играх на высоких настройках, работе с профессиональными пакетами для монтажа, рендеринга или разработки, а также в интенсивной многозадачности с множеством вкладок и фоновых приложений. Для базовых офисных задач такой объем и скорость будут избыточны, а для экстремального оверклокинга энтузиасты могут выбрать модели с более высокими частотами и более низкими таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel и AMD. Она использует форм-фактор DIMM, предназначенный исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат стационарных компьютеров. Поколение DDR5 является более новым, но DDR4 остается актуальным и выгодным выбором, предлагая отличную производительность при стабильной работе и широкой совместимости.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 3600 МГц является оптимальной точкой для платформ на базе процессоров AMD Ryzen, где она синхронизируется с частотой контроллера памяти Infinity Fabric, и производительной ступенью для систем Intel Core. Такая связка обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость отклика системы при работе с большими объемами данных и тяжелыми приложениями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг модулей составляет CL18, что при частоте 3600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Стандартное рабочее напряжение 1.35 В немного повышено относительно базового для DDR4, что необходимо для стабильной работы на высоких частотах. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, позволяющий автоматически загрузить заявленные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами для процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 3000 серии и новее, поддерживающими стандарт DDR4 и частоту 3600 МГц через XMP/EXPO. Перед покупкой критически важно убедиться, что конкретная модель материнской платы и процессор поддерживают такую частоту в спецификациях, а для активации профиля XMP может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии. Несовместима с платформами под DDR3 или DDR5.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами Fury Beast, которые не только эффективно отводят тепло при длительных нагрузках, но и являются частью дизайнерского решения. Высота планок умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Верхняя часть радиатора оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов через фирменное ПО материнских плат или контроллеры Kingston для создания единого светового оформления сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально нацелено на работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить планки в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Докупать отдельный модуль к этому комплекту для расширения не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности из-за различий в ревизиях микросхем. Для увеличения объема лучше приобрести аналогичный комплект, но стоит проверить количество слотов на материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это физическая и электрическая несовместимость с другими поколениями памяти. Даже при наличии профиля XMP, гарантированная работа на 3600 МГц зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы. Высота планок с радиаторами хоть и умеренная, но перед установкой стоит свериться с габаритами процессорного кулера. Этот комплект станет отличным выбором для сборки сбалансированного игрового или рабочего ПК, а пользователям, которым нужен максимальный объем для рендеринга или виртуальных машин, стоит рассмотреть комплекты на 64 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, С подсветкой, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 840 руб.6460 руб. в СплитОперативная память ADATA DDR4 DIMM 32GB 3200MHz 2*16GB 16-20-20 ...
-
В наличииЦена 26 300 руб.6575 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 A-Data 16Gb 4800MHz (AD5U480016G-S)
-
В наличииЦена 26 300 руб.6575 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 16GB 5600MHz (AD5S560016G-S)
-
В наличииЦена 26 410 руб.6603 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Synology 4Gb 2666MHz (D4ES01-4G)
-
В наличииЦена 26 550 руб.6638 руб. в СплитОперативная память Samsung 16Gb SO-DIMM DDR5 PC5-38400, 5600, CL...
-
В наличииЦена 26 650 руб.6663 руб. в СплитПамять оперативная Apacer 16GB DDR5 5600-40 DIMM (AH5U16G56C522M...
-
В наличииЦена 26 740 руб.6685 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black EXPO CL36 16Gb...
-
В наличииЦена 27 330 руб.6833 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x8GB 5600MHz (AX5U5600C468G-DTLA...
-
В наличииЦена 27 570 руб.6893 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 27 980 руб.6995 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 16Gb 5600MHz pc-4480...
-
В наличииЦена 27 980 руб.6995 руб. в СплитОперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL...
-
В наличииЦена 28 410 руб.7103 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 2666MHz (PSD432G2...
Для кого и под какие задачи
Данный комплект памяти представляет собой отличный баланс между производительностью и ценой для современных игровых ПК и рабочих станций. Суммарный объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в требовательных играх на высоких настройках, работе с профессиональными пакетами для монтажа, рендеринга или разработки, а также в интенсивной многозадачности с множеством вкладок и фоновых приложений. Для базовых офисных задач такой объем и скорость будут избыточны, а для экстремального оверклокинга энтузиасты могут выбрать модели с более высокими частотами и более низкими таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Это оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel и AMD. Она использует форм-фактор DIMM, предназначенный исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат стационарных компьютеров. Поколение DDR5 является более новым, но DDR4 остается актуальным и выгодным выбором, предлагая отличную производительность при стабильной работе и широкой совместимости.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 3600 МГц является оптимальной точкой для платформ на базе процессоров AMD Ryzen, где она синхронизируется с частотой контроллера памяти Infinity Fabric, и производительной ступенью для систем Intel Core. Такая связка обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость отклика системы при работе с большими объемами данных и тяжелыми приложениями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг модулей составляет CL18, что при частоте 3600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Стандартное рабочее напряжение 1.35 В немного повышено относительно базового для DDR4, что необходимо для стабильной работы на высоких частотах. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, позволяющий автоматически загрузить заявленные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами для процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 3000 серии и новее, поддерживающими стандарт DDR4 и частоту 3600 МГц через XMP/EXPO. Перед покупкой критически важно убедиться, что конкретная модель материнской платы и процессор поддерживают такую частоту в спецификациях, а для активации профиля XMP может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии. Несовместима с платформами под DDR3 или DDR5.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами Fury Beast, которые не только эффективно отводят тепло при длительных нагрузках, но и являются частью дизайнерского решения. Высота планок умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Верхняя часть радиатора оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов через фирменное ПО материнских плат или контроллеры Kingston для создания единого светового оформления сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально нацелено на работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить планки в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Докупать отдельный модуль к этому комплекту для расширения не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности из-за различий в ревизиях микросхем. Для увеличения объема лучше приобрести аналогичный комплект, но стоит проверить количество слотов на материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это физическая и электрическая несовместимость с другими поколениями памяти. Даже при наличии профиля XMP, гарантированная работа на 3600 МГц зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы. Высота планок с радиаторами хоть и умеренная, но перед установкой стоит свериться с габаритами процессорного кулера. Этот комплект станет отличным выбором для сборки сбалансированного игрового или рабочего ПК, а пользователям, которым нужен максимальный объем для рендеринга или виртуальных машин, стоит рассмотреть комплекты на 64 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 32 Гб, С подсветкой, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR4 32GB 3600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF436C18RB2A/32)