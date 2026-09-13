Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 32GB 3600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF436C18RB2A/32)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект памяти представляет собой отличный баланс между производительностью и ценой для современных игровых ПК и рабочих станций. Суммарный объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в требовательных играх на высоких настройках, работе с профессиональными пакетами для монтажа, рендеринга или разработки, а также в интенсивной многозадачности с множеством вкладок и фоновых приложений. Для базовых офисных задач такой объем и скорость будут избыточны, а для экстремального оверклокинга энтузиасты могут выбрать модели с более высокими частотами и более низкими таймингами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel и AMD. Она использует форм-фактор DIMM, предназначенный исключительно для установки в соответствующие слоты материнских плат стационарных компьютеров. Поколение DDR5 является более новым, но DDR4 остается актуальным и выгодным выбором, предлагая отличную производительность при стабильной работе и широкой совместимости.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 3600 МГц является оптимальной точкой для платформ на базе процессоров AMD Ryzen, где она синхронизируется с частотой контроллера памяти Infinity Fabric, и производительной ступенью для систем Intel Core. Такая связка обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость отклика системы при работе с большими объемами данных и тяжелыми приложениями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг модулей составляет CL18, что при частоте 3600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Стандартное рабочее напряжение 1.35 В немного повышено относительно базового для DDR4, что необходимо для стабильной работы на высоких частотах. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, позволяющий автоматически загрузить заявленные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами для процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 3000 серии и новее, поддерживающими стандарт DDR4 и частоту 3600 МГц через XMP/EXPO. Перед покупкой критически важно убедиться, что конкретная модель материнской платы и процессор поддерживают такую частоту в спецификациях, а для активации профиля XMP может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии. Несовместима с платформами под DDR3 или DDR5.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами Fury Beast, которые не только эффективно отводят тепло при длительных нагрузках, но и являются частью дизайнерского решения. Высота планок умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Верхняя часть радиатора оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов через фирменное ПО материнских плат или контроллеры Kingston для создания единого светового оформления сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально нацелено на работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить планки в соответствующие слоты на материнской плате, обычно обозначенные одним цветом. Докупать отдельный модуль к этому комплекту для расширения не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности из-за различий в ревизиях микросхем. Для увеличения объема лучше приобрести аналогичный комплект, но стоит проверить количество слотов на материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это физическая и электрическая несовместимость с другими поколениями памяти. Даже при наличии профиля XMP, гарантированная работа на 3600 МГц зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы. Высота планок с радиаторами хоть и умеренная, но перед установкой стоит свериться с габаритами процессорного кулера. Этот комплект станет отличным выбором для сборки сбалансированного игрового или рабочего ПК, а пользователям, которым нужен максимальный объем для рендеринга или виртуальных машин, стоит рассмотреть комплекты на 64 ГБ.