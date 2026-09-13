Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 32GB 3600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF436C18BB2A/32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров, энтузиастов и пользователей, которые хотят получить максимальную отзывчивость системы в требовательных приложениях. Он идеально подходит для сборки мощного игрового ПК, где высокая частота и двухканальный режим обеспечивают более высокий и стабильный FPS, особенно в современных проектах, а 32 ГБ объёма с запасом хватает для одновременной игры, стрима и работы в фоне. Также эта память станет отличным выбором для рабочих станций, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием и обработкой больших данных, где важна не только ёмкость, но и скорость обмена информацией с процессором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Поколение DDR4 является современным и широко распространённым стандартом, предлагающим улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшей DDR3. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому их можно устанавливать только в материнские платы, оснащённые соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такого объёма более чем достаточно для любых игровых и большинства профессиональных задач, позволяя держать открытыми десятки вкладок браузера, фоновые приложения и тяжёлый софт без обращения к медленному файлу подкачки на диске. Номинальная частота в 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга в профессиональных пакетах и общую отзывчивость системы в условиях многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг задержки CAS Latency (CL) у данного комплекта составляет 18 тактов (CL18), что в сочетании с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для DDR4-модулей с повышенной частотой. Для достижения заявленных характеристик в 3600 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически разогнать память до нужных параметров одним кликом в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (чипсеты серий Z, B, H) и AMD (чипсеты серий X и B) для процессоров, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для выхода на заявленную частоту 3600 МГц требуется, чтобы эту частоту официально поддерживал как установленный процессор (особенно важно для AMD Ryzen, где скорость памяти напрямую влияет на производительность контроллера), так и материнская плата. Рекомендуется сверить список поддерживаемых частот (QVL) на сайте производителя материнской платы и, при необходимости, обновить BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами Fury Beast, которые не только эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, но и придают сборке агрессивный игровой вид. Высота планок с радиаторами умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать световые эффекты с другими компонентами системы через фирменное ПО материнских плат (например, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light), создавая гармоничное освещение внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для активации двухканального режима работы. В двухканальном режиме контроллер памяти работает с двумя планками одновременно, что практически вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и даёт ощутимый прирост производительности. Для правильной активации этого режима модули нужно установить в слоты, обычно обозначенные одним цветом на материнской плате, следуя инструкции к ней.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для другого поколения памяти. Помните, что для работы на заявленной частоте 3600 МГц через XMP необходима соответствующая поддержка со стороны материнской платы и процессора; на некоторых базовых платах (например, с чипсетами H410, A320) может сработать только стандартная частота 2133 или 2400 МГц. Если вы планируете в будущем расширять объём, рекомендуется устанавливать абсолютно идентичные модули, так как смешивание разных планок по характеристикам может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.