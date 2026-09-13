Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF560C36BBE2A-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на энтузиастов, собирающих современный игровой ПК или производительную рабочую станцию. Суммарный объем в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в требовательных AAA-играх, параллельной работе с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями, а также в монтаже видео и 3D-рендеринге. Высокая частота и низкие тайминги делают его отличным выбором для тех, кто хочет выжать максимум из новой платформы, не переплачивая за экстремальные и менее стабильные решения для оверклокинга.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM для настольных компьютеров. Поколение DDR5 приносит значительный прирост пропускной способности и эффективности по сравнению с DDR4, а также работает при более низком напряжении. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому они подходят только для современных материнских плат, выпущенных под процессоры Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ – золотой стандарт для игровых и мультимедийных систем. Номинальная частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на количество кадров в секунду в играх, особенно на мощных видеокартах, и на скорость обработки данных в профессиональных задачах. Такой объем и скорость делают систему исключительно отзывчивой при переключении между тяжелыми задачами и работе с большими массивами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL36, что указывает на достаточно низкую латентность для частоты 6000 МГц, обеспечивая хороший баланс между высокой пропускной способностью и быстрым откликом. Для простой активации заявленных характеристик комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет получить стабильную работу на 6000 МГц буквально в один клик в BIOS материнской платы, без сложного ручного разгона. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с актуальными платформами: для Intel это чипсеты 600/700 серий с процессорами Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а для AMD – платы на чипсетах серии 600 (AM5) с процессорами Ryzen 7000 и новее. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули DDR5 и частоты не ниже 6000 МГц, а также имеет актуальную версию BIOS/UEFI для гарантии стабильной работы XMP-профиля.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, но и являются частью дизайна сборки. На радиаторах реализована адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и другими. Высота планок с радиаторами стандартная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую производительность системы. Для правильной работы установите планки в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это слоты A2 и B2). Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5; установить эти планки в плату для DDR4 физически невозможно. Даже на совместимой материнской плате для работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. Этот комплект – оптимальный выбор для сборки с нуля или апгрейда на современную платформу, где важны и высокая производительность, и эстетика. Если ваша основная задача – просто офисная работа, возможно, стоит рассмотреть более доступные варианты DDR4.