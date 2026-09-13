Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 7200MHz Fury Renegade Silver XMP RTL Gaming (KF572C38RSK2-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 7200MHz Fury Renegade Silver XMP RTL Gaming (KF572C38RSK2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот высокоскоростной комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему нового поколения. Он идеально подходит для запуска современных игр в высоком разрешении и с максимальными настройками графики, где быстрая память минимизирует задержки и обеспечивает высокий и стабильный FPS. Кроме того, значительный объём в 32 ГБ позволит одновременно стримить игровой процесс, держать открытыми множество фоновых приложений и работать с ресурсоёмкими программами, не опасаясь нехватки ОЗУ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает переход на новую архитектуру с более высокой пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Это поколение памяти требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих именно DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в настольный компьютер и не подойдут для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ — отличный объём для любых современных задач, включая игры, монтаж видео и работу с виртуальными машинами. Частота 7200 МГц является одной из самых высоких для DDR5 и обеспечивает максимальную пропускную способность, напрямую влияя на скорость загрузки уровней, плавность рендеринга сложных сцен и общую отзывчивость системы под серьёзной нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL38, находятся в хорошем балансе с высокой частотой 7200 МГц, обеспечивая низкую латентность для быстрого отклика. Модули используют стандартное для DDR5 напряжение, а их ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0. Это позволяет в один клик в BIOS материнской платы загрузить предустановленные настройки разгона, чтобы память сразу работала на заявленных скоростях 7200 МГц без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее), поддерживающими стандарт DDR5. Важно учитывать, что для достижения частоты 7200 МГц потребуется современная материнская плата с качественной цепью питания памяти и, возможно, обновлённая версия микропрограммы BIOS/UEFI. Перед покупкой обязательно сверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серебристого цвета, которые эффективно отводят тепло при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже в разогнанном состоянии. Высота планок с радиаторами продумана и обычно не создаёт проблем с совместимостью с крупными башенными кулерами процессора, но перед установкой стоит проверить свободное пространство в корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать высокопроизводительный двухканальный режим работы. При правильной установке в слоты материнской платы, рекомендуемые её производителем (чаще всего с чередованием), вы получите максимальное увеличение пропускной способности. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется докупать аналогичный комплект, но стоит учитывать, что работа четырёх модулей на столь высокой частоте может потребовать ручной тонкой настройки напряжений и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это необходимость современной платформы, так как память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4. Для раскрытия полного потенциала частоты 7200 МГц нужен не только подходящий процессор, но и материнская плата высшего или среднего ценового сегмента. Если ваша цель — сборка мощного игрового ПК или рабочей станции с заделом на будущее, этот комплект станет отличным выбором. Однако для офисных задач или базового домашнего ПК такая высокая скорость избыточна, и можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот высокоскоростной комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему нового поколения. Он идеально подходит для запуска современных игр в высоком разрешении и с максимальными настройками графики, где быстрая память минимизирует задержки и обеспечивает высокий и стабильный FPS. Кроме того, значительный объём в 32 ГБ позволит одновременно стримить игровой процесс, держать открытыми множество фоновых приложений и работать с ресурсоёмкими программами, не опасаясь нехватки ОЗУ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает переход на новую архитектуру с более высокой пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Это поколение памяти требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих именно DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для установки в настольный компьютер и не подойдут для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ — отличный объём для любых современных задач, включая игры, монтаж видео и работу с виртуальными машинами. Частота 7200 МГц является одной из самых высоких для DDR5 и обеспечивает максимальную пропускную способность, напрямую влияя на скорость загрузки уровней, плавность рендеринга сложных сцен и общую отзывчивость системы под серьёзной нагрузкой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL38, находятся в хорошем балансе с высокой частотой 7200 МГц, обеспечивая низкую латентность для быстрого отклика. Модули используют стандартное для DDR5 напряжение, а их ключевой особенностью является поддержка профиля Intel XMP 3.0. Это позволяет в один клик в BIOS материнской платы загрузить предустановленные настройки разгона, чтобы память сразу работала на заявленных скоростях 7200 МГц без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее), поддерживающими стандарт DDR5. Важно учитывать, что для достижения частоты 7200 МГц потребуется современная материнская плата с качественной цепью питания памяти и, возможно, обновлённая версия микропрограммы BIOS/UEFI. Перед покупкой обязательно сверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серебристого цвета, которые эффективно отводят тепло при работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность даже в разогнанном состоянии. Высота планок с радиаторами продумана и обычно не создаёт проблем с совместимостью с крупными башенными кулерами процессора, но перед установкой стоит проверить свободное пространство в корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет задействовать высокопроизводительный двухканальный режим работы. При правильной установке в слоты материнской платы, рекомендуемые её производителем (чаще всего с чередованием), вы получите максимальное увеличение пропускной способности. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется докупать аналогичный комплект, но стоит учитывать, что работа четырёх модулей на столь высокой частоте может потребовать ручной тонкой настройки напряжений и таймингов.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс — это необходимость современной платформы, так как память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4. Для раскрытия полного потенциала частоты 7200 МГц нужен не только подходящий процессор, но и материнская плата высшего или среднего ценового сегмента. Если ваша цель — сборка мощного игрового ПК или рабочей станции с заделом на будущее, этот комплект станет отличным выбором. Однако для офисных задач или базового домашнего ПК такая высокая скорость избыточна, и можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
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