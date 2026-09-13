Top.Mail.Ru
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716385
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки современного игрового компьютера или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с 3D-графикой. Суммарный объем в 32 ГБ с высокой частотой позволяет комфортно работать в многозадачном режиме, держа открытыми десятки вкладок браузера, фоновые приложения и требовательную игру одновременно. Для офисных задач или базового домашнего ПК этот модуль будет избыточным, а для экстремального оверклокинга энтузиасты могут обратить внимание на модели с более агрессивными таймингами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение, пришедшее на смену DDR4. Она обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность за счет измененной архитектуры. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модули предназначены для установки в настольные компьютеры и физически не подойдут для слотов ноутбуков (SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ ОЗУ - отличный объем для любых современных задач. Частота 6400 МГц является высокой даже для стандарта DDR5 и напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и общей стабильности, а в профессиональных приложениях ускорит рендеринг и обработку больших данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL32, определяют задержки при операциях чтения и записи. В связке с высокой частотой 6400 МГц такие задержки обеспечивают отличный баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для простой активации заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически выставить нужные частоту, тайминги и напряжение в BIOS материнской платы без ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen серии 7000 (AM5). Для работы на частоте 6400 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Z790 или X670), и актуальная версия BIOS. Важно помнить, что слоты DDR5 и DDR4 имеют разные ключи и являются физически несовместимыми.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Эстетическую составляющую дополняет адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими популярными технологиями через фирменную утилиту Kingston Fury CTRL.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современной системы. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поддержкой высокой частоты материнской платой и процессором - не все бюджетные платы или ранние версии BIOS могут стабильно работать на 6400 МГц. При выборе стоит убедиться, что в вашей системе есть свободное пространство, так как радиаторы на планках могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора. Этот комплект - оптимальный выбор для геймера или профессионала, собирающего сбалансированную и производительную систему на новой платформе, где важны и скорость, и достаточный объем оперативной памяти.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки современного игрового компьютера или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с 3D-графикой. Суммарный объем в 32 ГБ с высокой частотой позволяет комфортно работать в многозадачном режиме, держа открытыми десятки вкладок браузера, фоновые приложения и требовательную игру одновременно. Для офисных задач или базового домашнего ПК этот модуль будет избыточным, а для экстремального оверклокинга энтузиасты могут обратить внимание на модели с более агрессивными таймингами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение, пришедшее на смену DDR4. Она обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность за счет измененной архитектуры. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модули предназначены для установки в настольные компьютеры и физически не подойдут для слотов ноутбуков (SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ ОЗУ - отличный объем для любых современных задач. Частота 6400 МГц является высокой даже для стандарта DDR5 и напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и общей стабильности, а в профессиональных приложениях ускорит рендеринг и обработку больших данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL32, определяют задержки при операциях чтения и записи. В связке с высокой частотой 6400 МГц такие задержки обеспечивают отличный баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для простой активации заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически выставить нужные частоту, тайминги и напряжение в BIOS материнской платы без ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen серии 7000 (AM5). Для работы на частоте 6400 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Z790 или X670), и актуальная версия BIOS. Важно помнить, что слоты DDR5 и DDR4 имеют разные ключи и являются физически несовместимыми.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Эстетическую составляющую дополняет адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими популярными технологиями через фирменную утилиту Kingston Fury CTRL.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современной системы. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поддержкой высокой частоты материнской платой и процессором - не все бюджетные платы или ранние версии BIOS могут стабильно работать на 6400 МГц. При выборе стоит убедиться, что в вашей системе есть свободное пространство, так как радиаторы на планках могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора. Этот комплект - оптимальный выбор для геймера или профессионала, собирающего сбалансированную и производительную систему на новой платформе, где важны и скорость, и достаточный объем оперативной памяти.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...