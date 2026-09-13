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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32)

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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716380
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих современный высокопроизводительный компьютер на платформе Intel 12-13-14-го поколений или AMD Ryzen 7000. Он идеально сбалансирован для игр в разрешениях 1440p и 4K, где высокая скорость памяти напрямую влияет на минимальный FPS и стабильность кадровой частоты, особенно в современных требовательных проектах. Два модуля по 16 ГБ обеспечивают комфортную работу в многозадачных сценариях, например, при стриминге, или для работы с тяжелыми приложениями для монтажа и моделирования, хотя для профессионального рендеринга очень больших сцен может потребоваться комплект с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения, которое пришло на смену DDR4. Ключевое отличие - существенно возросшая пропускная способность и эффективность благодаря новой архитектуре, встроенному регулятору напряжения (PMIC) на самой планке и увеличенной предвыборке данных. Форм-фактор модулей - DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров; эти планки физически несовместимы со слотами для DDR4 или с ноутбучными SO-DIMM модулями.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - золотой стандарт для игровых и рабочих ПК на 2024-2025 год. Рабочая частота 6000 МГц является одной из наиболее рекомендуемых для платформ AMD Ryzen 7000 и отлично подходит для Intel, обеспечивая высокую пропускную способность без излишней нагрузки на контроллер памяти процессора. В играх такая частота заметно уменьшает задержки при обращении к данным, положительно влияя на скорость отклика, а в рабочих приложениях ускоряет обработку больших массивов информации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL30, что указывает на низкую первичную задержку (CAS Latency) для частоты 6000 МГц, обеспечивая отличный баланс между высокой скоростью и быстрым откликом. Рабочее напряжение, скорее всего, составляет стандартные для DDR5 1.35 В или близкие к ним значения. Для автоматической настройки на заявленные параметры комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0, что позволяет в один клик в BIOS/UEFI материнской платы активировать частоту 6000 МГц и тайминги CL30 без ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, имеющих слоты DIMM под DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR5, так как она не взаимозаменяема с DDR4. Для достижения стабильной работы на частоте 6000 МГц, особенно на платформе AMD, рекомендуется использовать последнюю версию BIOS материнской платы, в которой разработчики оптимизируют работу с памятью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены компактными, но эффективными алюминиевыми радиаторами из серии Fury Beast, которые рассеивают тепло от чипов памяти во время интенсивной работы, поддерживая стабильность. Их высота умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК кулерами процессора. Дизайн радиаторов агрессивный и угловатый, а наличие адресуемой RGB-подсветки RTL Gaming позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы для создания целостного визуального образа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является необходимым условием для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современного процессора. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе следует уделить подтверждению совместимости: ваша материнская плата должна иметь слоты именно для DDR5. Хотя профиль XMP упрощает разгон, конечная стабильность на заявленной частоте зависит от возможностей конкретной материнской платы и контроллера памяти в процессоре. Данный комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированную и быструю систему с запасом на будущее, но если ваш бюджет ограничен или вы используете ПК исключительно для офисных задач, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой или меньшим объемом.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих современный высокопроизводительный компьютер на платформе Intel 12-13-14-го поколений или AMD Ryzen 7000. Он идеально сбалансирован для игр в разрешениях 1440p и 4K, где высокая скорость памяти напрямую влияет на минимальный FPS и стабильность кадровой частоты, особенно в современных требовательных проектах. Два модуля по 16 ГБ обеспечивают комфортную работу в многозадачных сценариях, например, при стриминге, или для работы с тяжелыми приложениями для монтажа и моделирования, хотя для профессионального рендеринга очень больших сцен может потребоваться комплект с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новейшего поколения, которое пришло на смену DDR4. Ключевое отличие - существенно возросшая пропускная способность и эффективность благодаря новой архитектуре, встроенному регулятору напряжения (PMIC) на самой планке и увеличенной предвыборке данных. Форм-фактор модулей - DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров; эти планки физически несовместимы со слотами для DDR4 или с ноутбучными SO-DIMM модулями.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - золотой стандарт для игровых и рабочих ПК на 2024-2025 год. Рабочая частота 6000 МГц является одной из наиболее рекомендуемых для платформ AMD Ryzen 7000 и отлично подходит для Intel, обеспечивая высокую пропускную способность без излишней нагрузки на контроллер памяти процессора. В играх такая частота заметно уменьшает задержки при обращении к данным, положительно влияя на скорость отклика, а в рабочих приложениях ускоряет обработку больших массивов информации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL30, что указывает на низкую первичную задержку (CAS Latency) для частоты 6000 МГц, обеспечивая отличный баланс между высокой скоростью и быстрым откликом. Рабочее напряжение, скорее всего, составляет стандартные для DDR5 1.35 В или близкие к ним значения. Для автоматической настройки на заявленные параметры комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0, что позволяет в один клик в BIOS/UEFI материнской платы активировать частоту 6000 МГц и тайминги CL30 без ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, имеющих слоты DIMM под DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR5, так как она не взаимозаменяема с DDR4. Для достижения стабильной работы на частоте 6000 МГц, особенно на платформе AMD, рекомендуется использовать последнюю версию BIOS материнской платы, в которой разработчики оптимизируют работу с памятью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены компактными, но эффективными алюминиевыми радиаторами из серии Fury Beast, которые рассеивают тепло от чипов памяти во время интенсивной работы, поддерживая стабильность. Их высота умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК кулерами процессора. Дизайн радиаторов агрессивный и угловатый, а наличие адресуемой RGB-подсветки RTL Gaming позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через ПО материнской платы для создания целостного визуального образа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является необходимым условием для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современного процессора. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе следует уделить подтверждению совместимости: ваша материнская плата должна иметь слоты именно для DDR5. Хотя профиль XMP упрощает разгон, конечная стабильность на заявленной частоте зависит от возможностей конкретной материнской платы и контроллера памяти в процессоре. Данный комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированную и быструю систему с запасом на будущее, но если ваш бюджет ограничен или вы используете ПК исключительно для офисных задач, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с меньшей частотой или меньшим объемом.

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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C30BWEK2-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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