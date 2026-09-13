Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C40BWAK2-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые собирают мощный настольный компьютер нового поколения или обновляют старую сборку. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают 32 ГБ объема, что с большим запасом покрывает потребности современных игр в высоких разрешениях, стриминга, а также работы в требовательных приложениях для монтажа видео или 3D-моделирования. Для офисной или базовой домашней системы это решение будет избыточным, а для экстремального оверклокинга могут потребоваться модули с более высоким частотным потенциалом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая пришла на смену популярной DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность. Это поколение памяти физически несовместимо со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому подходит только для современных материнских плат и процессоров, разработанных под DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдут для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, обеспечивая суммарный объем в 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что для DDR5 является сбалансированным и распространенным показателем. Такая скорость в паре с двухканальным режимом заметно увеличивает отзывчивость системы в играх, особенно снижая просадки fps (микрофризы), и ускоряет работу с большими проектами в профессиональных пакетах, где важна скорость обмена данными с процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевая латентность памяти указана как CL40, что является типичным значением для DDR5 на частоте 5600 МГц. Рабочее напряжение составляет 1.25 В. Для простоты настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 - это означает, что для выхода на заявленные частоту и тайминги достаточно активировать один профиль в BIOS материнской платы, без сложного ручного разгона. Память обладает определенным запасом для дальнейшего ручного тюнинга, но её основной силой является стабильная работа на штатных параметрах.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты серий 600/700) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и поддерживает частоты не ниже 5600 МГц. На некоторых бюджетных платах или с процессорами базового уровня для стабильной работы может потребоваться обновление BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при высокой нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности. Высота планок средняя, что минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами центрального процессора. Верхняя часть радиатора оборудована яркой адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с системами подсветки материнских плат major-брендов через фирменное программное обеспечение, например, ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который в разы повышает эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, следуя руководству к ней. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость с платформами под DDR4, физически установить модуль не получится. Заявленная частота 5600 МГц гарантированно достижима только при активации профиля XMP в BIOS на совместимой материнской плате. Если вы планируете использовать массивный процессорный кулер, проверьте запас по высоте в районе слотов PCI-E. Этот комплект станет отличным выбором для сбалансированной игровой или рабочей сборки на DDR5, предлагая оптимальное соотношение объема, скорости, стабильности и визуальной составляющей.