Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является сбалансированным решением для современных игровых ПК и мощных рабочих станций. Он закрывает потребности геймеров, желающих получить высокий FPS и плавность в требовательных AAA-проектах, а также пользователей, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием и активной многозадачкой с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Объема 32 ГБ достаточно для комфортной работы сегодня и в обозримом будущем, а скорости 5600 МГц хватит для раскрытия потенциала новых процессоров без переплаты за экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют самое современное поколение DDR5, которое пришло на смену DDR4. Это означает повышенную пропускную способность, эффективность и больший потенциал для роста объемов. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для классических настольных компьютеров и устанавливаются в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что DDR5 несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому проверка поддержки вашей материнской платой именно этого типа памяти - обязательный шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем позволяет одновременно работать с несколькими тяжелыми программами, например, играть в фоне с запущенным стримом или рендерить проект, не беспокоясь о нехватке ОЗУ. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими массивами данных и общую плавность интерфейса.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL36, определяют задержки при доступе к данным. В связке с частотой 5600 МГц эти задержки обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Комплект поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически и безопасно разогнать память до заявленных 5600 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода десятков параметров. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты Z690, B760, Z790 и другие) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Для гарантированной работы на частоте 5600 МГц через XMP необходима материнская плата, поддерживающая эту частоту, и, в некоторых случаях, обновленная версия BIOS. Установка двух модулей активирует двухканальный режим, что значительно повышает производительность по сравнению с одноканальной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, но и придают сборке агрессивный игровой вид. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение через совместимое программное обеспечение, такое как Kingston Fury CTRL, и синхронизировать его со световыми эффектами других компонентов системы, создавая целостную визуальную картину.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в комплекте из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для двухканальной работы. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате. Это обеспечивает максимальную производительность. Если в будущем вы захотите расширить объем до 64 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект для гарантированной совместимости и стабильной работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора, поэтому стоит заранее проверить их габариты и свободное пространство вокруг сокета. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК нового поколения, но если ваша основная задача - офисная работа, возможно, стоит рассмотреть более простые и доступные варианты. Для профессиональных рабочих станций, где критичен объем, можно сразу задуматься о комплекте 2x32 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является сбалансированным решением для современных игровых ПК и мощных рабочих станций. Он закрывает потребности геймеров, желающих получить высокий FPS и плавность в требовательных AAA-проектах, а также пользователей, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием и активной многозадачкой с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Объема 32 ГБ достаточно для комфортной работы сегодня и в обозримом будущем, а скорости 5600 МГц хватит для раскрытия потенциала новых процессоров без переплаты за экстремальные частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют самое современное поколение DDR5, которое пришло на смену DDR4. Это означает повышенную пропускную способность, эффективность и больший потенциал для роста объемов. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для классических настольных компьютеров и устанавливаются в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что DDR5 несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому проверка поддержки вашей материнской платой именно этого типа памяти - обязательный шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем позволяет одновременно работать с несколькими тяжелыми программами, например, играть в фоне с запущенным стримом или рендерить проект, не беспокоясь о нехватке ОЗУ. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими массивами данных и общую плавность интерфейса.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL36, определяют задержки при доступе к данным. В связке с частотой 5600 МГц эти задержки обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Комплект поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически и безопасно разогнать память до заявленных 5600 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода десятков параметров. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты Z690, B760, Z790 и другие) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Для гарантированной работы на частоте 5600 МГц через XMP необходима материнская плата, поддерживающая эту частоту, и, в некоторых случаях, обновленная версия BIOS. Установка двух модулей активирует двухканальный режим, что значительно повышает производительность по сравнению с одноканальной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, но и придают сборке агрессивный игровой вид. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение через совместимое программное обеспечение, такое как Kingston Fury CTRL, и синхронизировать его со световыми эффектами других компонентов системы, создавая целостную визуальную картину.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в комплекте из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для двухканальной работы. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате. Это обеспечивает максимальную производительность. Если в будущем вы захотите расширить объем до 64 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект для гарантированной совместимости и стабильной работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора, поэтому стоит заранее проверить их габариты и свободное пространство вокруг сокета. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК нового поколения, но если ваша основная задача - офисная работа, возможно, стоит рассмотреть более простые и доступные варианты. Для профессиональных рабочих станций, где критичен объем, можно сразу задуматься о комплекте 2x32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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