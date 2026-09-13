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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32)

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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 8
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 9
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 8
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 9
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716375
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х1
Вес, г.
250

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти - отличный выбор для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для творчества. Два модуля по 16 ГБ обеспечивают комфортный запас для требовательных игр в разрешении 1440p и 4K, параллельной работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже лёгким монтажом видео. Для чисто офисных задач он будет избыточен, а для профессионального рендеринга очень сложных 3D-сцен в будущем может потребоваться больший объём, но на ближайшие годы этот набор закрывает потребности большинства продвинутых пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это поколение памяти предназначено для новейших платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдёт для слотов ноутбуков (SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём в 32 ГБ, что является отличным балансом для игр и работы. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на процессорах Intel, и ускоряет выполнение задач, активно работающих с оперативной памятью. Такой объём и скорость позволяют системе оставаться отзывчивой даже при одновременном запуске игры, стрима и коммуникационных программ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL40, в сочетании с частотой 5200 МГц дают хороший баланс между пропускной способностью и латентностью для стандартных скоростей DDR5. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически получить заявленные частоту и тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение оптимизировано для стабильной работы на заданных характеристиках.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они несовместимы с DDR4. Для полной гарантии работы на частоте 5200 МГц рекомендуется использовать свежую версию BIOS/UEFI и проверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности. Стильный дизайн дополнен адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами подсветки major-производителей материнских плат через фирменное ПО. Высота планок продумана, чтобы минимизировать риск конфликта с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально обеспечивает работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если в будущем вы захотите расширить объём до 64 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью при использовании четырёх модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Хотя профиль XMP упрощает разгон, конечная стабильность на заявленной частоте зависит от возможностей материнской платы и процессора (контроллера памяти). При сборке компактных систем убедитесь, что радиаторы на планках не будут мешать установке процессорного кулера. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто переходит на новейшую платформу и хочет получить отличную производительность в играх и приложениях с акцентом на надёжность и эстетику подсветки.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти - отличный выбор для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для творчества. Два модуля по 16 ГБ обеспечивают комфортный запас для требовательных игр в разрешении 1440p и 4K, параллельной работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже лёгким монтажом видео. Для чисто офисных задач он будет избыточен, а для профессионального рендеринга очень сложных 3D-сцен в будущем может потребоваться больший объём, но на ближайшие годы этот набор закрывает потребности большинства продвинутых пользователей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это поколение памяти предназначено для новейших платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдёт для слотов ноутбуков (SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём в 32 ГБ, что является отличным балансом для игр и работы. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на процессорах Intel, и ускоряет выполнение задач, активно работающих с оперативной памятью. Такой объём и скорость позволяют системе оставаться отзывчивой даже при одновременном запуске игры, стрима и коммуникационных программ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL40, в сочетании с частотой 5200 МГц дают хороший баланс между пропускной способностью и латентностью для стандартных скоростей DDR5. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически получить заявленные частоту и тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение оптимизировано для стабильной работы на заданных характеристиках.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они несовместимы с DDR4. Для полной гарантии работы на частоте 5200 МГц рекомендуется использовать свежую версию BIOS/UEFI и проверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности. Стильный дизайн дополнен адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами подсветки major-производителей материнских плат через фирменное ПО. Высота планок продумана, чтобы минимизировать риск конфликта с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально обеспечивает работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если в будущем вы захотите расширить объём до 64 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью при использовании четырёх модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Хотя профиль XMP упрощает разгон, конечная стабильность на заявленной частоте зависит от возможностей материнской платы и процессора (контроллера памяти). При сборке компактных систем убедитесь, что радиаторы на планках не будут мешать установке процессорного кулера. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто переходит на новейшую платформу и хочет получить отличную производительность в играх и приложениях с акцентом на надёжность и эстетику подсветки.

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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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