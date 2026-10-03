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Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка

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Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 1
Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 2
Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 3
Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 4
Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bruno Spoerri
Альбом (сингл)
Musiques Legeres
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716363
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804144179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bruno Spoerri
Альбом (сингл)
Musiques Legeres
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prince Karl, Improvisation Electronique 1 Summerau Dance, Hot Roots, Improvisation Electronique 2, 6: AM
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prince Karl, Improvisation Electronique 1 Summerau Dance, Hot Roots, Improvisation Electronique 2, 6: AM



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804144179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bruno Spoerri
Альбом (сингл)
Musiques Legeres
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prince Karl, Improvisation Electronique 1 Summerau Dance, Hot Roots, Improvisation Electronique 2, 6: AM
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prince Karl, Improvisation Electronique 1 Summerau Dance, Hot Roots, Improvisation Electronique 2, 6: AM


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruno Spoerri - Musiques Legeres (1976-1982) (Half Speed) (4251804144179) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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