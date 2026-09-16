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Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка

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Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 1
Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 2
Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 3
Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 4
Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
JACQUELINE DU PRE
Альбом (сингл)
Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 1
  • Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 2
  • Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 3
  • Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 4
  • Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716349
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732433954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
JACQUELINE DU PRE
Альбом (сингл)
Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Saint-Saens: Cello Concerto No.1 I. Allegro Non Troppo, II. Allegretto Con Moto, III. Allegro Non Troppo, Delius: Cello Concerto I. Lento, II. Con Moto Tranquillo, III. Lento, IV. Con Moto Tranquillo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка

Знаменитый Первый концерт для виолончели Сен-Санса с солисткой Жаклин Дю Пре и Филадельфийским оркестром под управлением Даниэля Баренбойма. Эта концертная запись датируется 1971 годом и теперь впервые доступна на виниле. В программу также включен редчайший Концерт для виолончели Фредерика Делиуса в сопровождении Королевского филармонического оркестра под управлением сэра Малкольма Сарджента. Издание на 180 г виниле

Отзывы о товаре Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732433954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
JACQUELINE DU PRE
Альбом (сингл)
Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Saint-Saens: Cello Concerto No.1 I. Allegro Non Troppo, II. Allegretto Con Moto, III. Allegro Non Troppo, Delius: Cello Concerto I. Lento, II. Con Moto Tranquillo, III. Lento, IV. Con Moto Tranquillo
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Знаменитый Первый концерт для виолончели Сен-Санса с солисткой Жаклин Дю Пре и Филадельфийским оркестром под управлением Даниэля Баренбойма. Эта концертная запись датируется 1971 годом и теперь впервые доступна на виниле. В программу также включен редчайший Концерт для виолончели Фредерика Делиуса в сопровождении Королевского филармонического оркестра под управлением сэра Малкольма Сарджента. Издание на 180 г виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jacqueline Du Pre - Saint-Saens: Cello Concerto No.1/ Delius: Cello Concerto (5021732433954) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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