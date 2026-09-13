Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 & 5 (5021732526236) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 & 5 (5021732526236) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": I. Allegro Con Brio, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": II. Marcia Funebre. Adagio Assai, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": III. Scherzo. Allegro Vivace, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro Molto, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: I. Adagio - Allegro Vivace, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: II. Adagio, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: III. Menuetto. Allegro Vivace, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: IV. Allegro Ma Non Troppo, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: I. Allegro Con Brio, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: II. Andante Con Moto, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: III. Allegro -, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: IV. Allegro - Presto
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