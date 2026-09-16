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Martha Argerich - The Legend: Solo Piano & Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Martha Argerich - The Legend: Solo Piano & Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка

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Martha Argerich - The Legend: Solo Piano &amp; Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка - фото 1
Martha Argerich - The Legend: Solo Piano &amp; Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MARTHA ARGERICH
Альбом (сингл)
The Legend: Solo Piano & Chamber Music
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Martha Argerich - The Legend: Solo Piano &amp; Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка - фото 1
  • Martha Argerich - The Legend: Solo Piano &amp; Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Martha Argerich - The Legend: Solo Piano & Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732583857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MARTHA ARGERICH
Альбом (сингл)
The Legend: Solo Piano & Chamber Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Kinderszenen, Op. 15: No. 1, Von Fremden L?ndern Und Menschen (Live), Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Tr?umerei (Live), Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Semplice": I. Allegro (Arr. Grieg for Two Pianos) [Live], Mazurka No. 38 in F-Sharp minor, Op. 59 No. 3, Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58: IV. Finale. Presto Non Tanto, Mazurka No. 36 in a Minor, Op. 59 No. 1, Fantasiest?cke, Op. 88: No. 3, Duett (Live), Gaspard de la Nuit, M. 55: I. Ondine (Live), A Midsummer Night's Dream, Incidental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Martha Argerich - The Legend: Solo Piano & Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kinderszenen, Op. 15: No. 1, Von Fremden L?ndern Und Menschen (Live), Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Tr?umerei (Live), Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Semplice": I. Allegro (Arr. Grieg for Two Pianos) [Live], Mazurka No. 38 in F-Sharp minor, Op. 59 No. 3, Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58: IV. Finale. Presto Non Tanto, Mazurka No. 36 in a Minor, Op. 59 No. 1, Fantasiest?cke, Op. 88: No. 3, Duett (Live), Gaspard de la Nuit, M. 55: I. Ondine (Live), A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: II. Scherzo (Arr. for 2 Pianos) [Live], Suite from the Nutcracker, Op. 71A: I. Miniature Overture (Arr. Economu for Two Pianos) [Live], Suite from the Nutcracker, Op. 71A: IV. Russian Dance (Arr. Economu for Two Pianos) [Live], Symphony No. 1 in D Major, Op. 25, "Classical": IV. Finale (Molto Vivace) [Arr. Terashima for 2 Pianos] [Live], Piano Sonata No. 7 in B-Flat Major, Op. 83: III. Precipitato

Отзывы о товаре Martha Argerich - The Legend: Solo Piano & Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732583857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
MARTHA ARGERICH
Альбом (сингл)
The Legend: Solo Piano & Chamber Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Kinderszenen, Op. 15: No. 1, Von Fremden L?ndern Und Menschen (Live), Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Tr?umerei (Live), Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Semplice": I. Allegro (Arr. Grieg for Two Pianos) [Live], Mazurka No. 38 in F-Sharp minor, Op. 59 No. 3, Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58: IV. Finale. Presto Non Tanto, Mazurka No. 36 in a Minor, Op. 59 No. 1, Fantasiest?cke, Op. 88: No. 3, Duett (Live), Gaspard de la Nuit, M. 55: I. Ondine (Live), A Midsummer Night's Dream, Incidental
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kinderszenen, Op. 15: No. 1, Von Fremden L?ndern Und Menschen (Live), Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Tr?umerei (Live), Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Semplice": I. Allegro (Arr. Grieg for Two Pianos) [Live], Mazurka No. 38 in F-Sharp minor, Op. 59 No. 3, Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58: IV. Finale. Presto Non Tanto, Mazurka No. 36 in a Minor, Op. 59 No. 1, Fantasiest?cke, Op. 88: No. 3, Duett (Live), Gaspard de la Nuit, M. 55: I. Ondine (Live), A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: II. Scherzo (Arr. for 2 Pianos) [Live], Suite from the Nutcracker, Op. 71A: I. Miniature Overture (Arr. Economu for Two Pianos) [Live], Suite from the Nutcracker, Op. 71A: IV. Russian Dance (Arr. Economu for Two Pianos) [Live], Symphony No. 1 in D Major, Op. 25, "Classical": IV. Finale (Molto Vivace) [Arr. Terashima for 2 Pianos] [Live], Piano Sonata No. 7 in B-Flat Major, Op. 83: III. Precipitato
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Martha Argerich - The Legend: Solo Piano & Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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