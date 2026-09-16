Martha Argerich - The Legend: Solo Piano & Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Martha Argerich - The Legend: Solo Piano & Chamber Music (5021732583857) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kinderszenen, Op. 15: No. 1, Von Fremden L?ndern Und Menschen (Live), Kinderszenen, Op. 15: No. 7, Tr?umerei (Live), Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Semplice": I. Allegro (Arr. Grieg for Two Pianos) [Live], Mazurka No. 38 in F-Sharp minor, Op. 59 No. 3, Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58: IV. Finale. Presto Non Tanto, Mazurka No. 36 in a Minor, Op. 59 No. 1, Fantasiest?cke, Op. 88: No. 3, Duett (Live), Gaspard de la Nuit, M. 55: I. Ondine (Live), A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: II. Scherzo (Arr. for 2 Pianos) [Live], Suite from the Nutcracker, Op. 71A: I. Miniature Overture (Arr. Economu for Two Pianos) [Live], Suite from the Nutcracker, Op. 71A: IV. Russian Dance (Arr. Economu for Two Pianos) [Live], Symphony No. 1 in D Major, Op. 25, "Classical": IV. Finale (Molto Vivace) [Arr. Terashima for 2 Pianos] [Live], Piano Sonata No. 7 in B-Flat Major, Op. 83: III. Precipitato
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