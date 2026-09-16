Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка
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Описание товара Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка
В семейном архиве Фрэнка Синатры хранились аранжировки, которые он так и не записал при жизни. Теперь за эти жемчужины взялся певец и комик Сет Макфарлейн. Номинированный на пять премий «Грэмми» и один «Оскар», Сет Макфарлейн столь же знаменит, сколь и скандален своим острым пером и несдержанным языком. В созданных им мультсериалах «Гриффины», «Американский папаша» и «Шоу Кливленда», в голливудских комедиях «Третий лишний» и «Третий лишний 2», в нашумевшей научно-фантастической комедии «Орвилл», а также на публичных выступлениях, таких как его дерзкая церемония вручения премии «Оскар» в 2013 году, этот разносторонне одаренный артист всегда блистает политически некорректными тонами и шутками, которые порой задевают за живое. В настоящее время он участвует в качестве продюсера в перезапуске серии фильмов «Голый пистолет», в которой Лиам Нисон, вслед за Лесли Нильсеном, теперь играет главную роль. Однако, когда дело касается хорошей музыки, Сет Макфарлейн — не шутка. Тогда звезда превращается в неисправимого романтика с верой в традиции. С 2011 года он записал восемь альбомов в стиле свинг и баллад, будучи высокопрофессиональным баритоном-эстрадным певцом. Его главным примером для подражания, конечно же, является Фрэнк Синатра. Его девятый студийный альбом «Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements» — это особый трибьют альбому «The Voice», в котором Макфарлейн интерпретирует аранжировки, которые Синатра планировал записать, но так и не вошедшие в альбом. После смерти сына Синатры, Фрэнка Синатры-младшего, семья Синатры доверила Сету Макфарлейну сохранение бесценных оркестровых аранжировок. Тина Синатра в восторге от последнего альбома Макфарлейна: «Знания Сета о музыке моего отца безграничны. Когда мы слышим аранжировки таких мастеров, как Нельсон Риддл, Билли Мэй и Дон Коста, в его новой работе, мы можем только удивляться, почему их не выпустили в своё время. Благодаря Сету мы наконец-то можем насладиться утерянными аранжировками». Макфарлейн записал альбом в знаменитой студии Skywalker Sound Studio Джорджа Лукаса, работая с звёздным оркестром из 70 музыкантов и дирижёром Джоном Уилсоном, с которым он ранее выступал на BBC Proms в 2009, 2010, 2012 и 2015 годах. Некоторые аранжировки изначально были написаны для отдельных альбомов Синатры, но позже были удалены. Например, «How Did She Look?» предназначалась для «Only the Lonely», «Flying Down to Rio» для «Come Fly With Me», а «Shadows» для «Moonlight Sinatra». Для поклонников Синатры и Макфарлейна альбом «Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements», доступный только в цифровом формате, — это просветляющее и чувственное наслаждение, а также доказательство того, что качественная музыка, к счастью, всё ещё не выходит из моды. Тёплый, выразительный вокал Макфарлейна вдыхает новую жизнь в бережно сохранённые аранжировки.
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