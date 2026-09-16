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Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка

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Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка - фото 1
Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seth MacFarlane
Альбом (сингл)
Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка - фото 1
  • Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716336
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602478006241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seth MacFarlane
Альбом (сингл)
Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements
Жанр
Jazz
Трек-лист
Give Me the Simple Life, I Never Felt This Way Before, Lush Life, Flying Down to Rio, How Did She Look?, Who's In Your Arms Tonight?, A Wonderful Day Like Today, When Joanna Loved Me, Arrivederci Roma, Hurry Home, Ain'tcha Ever Comin' Back, Shadows
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка

В семейном архиве Фрэнка Синатры хранились аранжировки, которые он так и не записал при жизни. Теперь за эти жемчужины взялся певец и комик Сет Макфарлейн. Номинированный на пять премий «Грэмми» и один «Оскар», Сет Макфарлейн столь же знаменит, сколь и скандален своим острым пером и несдержанным языком. В созданных им мультсериалах «Гриффины», «Американский папаша» и «Шоу Кливленда», в голливудских комедиях «Третий лишний» и «Третий лишний 2», в нашумевшей научно-фантастической комедии «Орвилл», а также на публичных выступлениях, таких как его дерзкая церемония вручения премии «Оскар» в 2013 году, этот разносторонне одаренный артист всегда блистает политически некорректными тонами и шутками, которые порой задевают за живое. В настоящее время он участвует в качестве продюсера в перезапуске серии фильмов «Голый пистолет», в которой Лиам Нисон, вслед за Лесли Нильсеном, теперь играет главную роль. Однако, когда дело касается хорошей музыки, Сет Макфарлейн — не шутка. Тогда звезда превращается в неисправимого романтика с верой в традиции. С 2011 года он записал восемь альбомов в стиле свинг и баллад, будучи высокопрофессиональным баритоном-эстрадным певцом. Его главным примером для подражания, конечно же, является Фрэнк Синатра. Его девятый студийный альбом «Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements» — это особый трибьют альбому «The Voice», в котором Макфарлейн интерпретирует аранжировки, которые Синатра планировал записать, но так и не вошедшие в альбом. После смерти сына Синатры, Фрэнка Синатры-младшего, семья Синатры доверила Сету Макфарлейну сохранение бесценных оркестровых аранжировок. Тина Синатра в восторге от последнего альбома Макфарлейна: «Знания Сета о музыке моего отца безграничны. Когда мы слышим аранжировки таких мастеров, как Нельсон Риддл, Билли Мэй и Дон Коста, в его новой работе, мы можем только удивляться, почему их не выпустили в своё время. Благодаря Сету мы наконец-то можем насладиться утерянными аранжировками». Макфарлейн записал альбом в знаменитой студии Skywalker Sound Studio Джорджа Лукаса, работая с звёздным оркестром из 70 музыкантов и дирижёром Джоном Уилсоном, с которым он ранее выступал на BBC Proms в 2009, 2010, 2012 и 2015 годах. Некоторые аранжировки изначально были написаны для отдельных альбомов Синатры, но позже были удалены. Например, «How Did She Look?» предназначалась для «Only the Lonely», «Flying Down to Rio» для «Come Fly With Me», а «Shadows» для «Moonlight Sinatra». Для поклонников Синатры и Макфарлейна альбом «Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements», доступный только в цифровом формате, — это просветляющее и чувственное наслаждение, а также доказательство того, что качественная музыка, к счастью, всё ещё не выходит из моды. Тёплый, выразительный вокал Макфарлейна вдыхает новую жизнь в бережно сохранённые аранжировки.

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602478006241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seth MacFarlane
Альбом (сингл)
Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements
Жанр
Jazz
Трек-лист
Give Me the Simple Life, I Never Felt This Way Before, Lush Life, Flying Down to Rio, How Did She Look?, Who's In Your Arms Tonight?, A Wonderful Day Like Today, When Joanna Loved Me, Arrivederci Roma, Hurry Home, Ain'tcha Ever Comin' Back, Shadows
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В семейном архиве Фрэнка Синатры хранились аранжировки, которые он так и не записал при жизни. Теперь за эти жемчужины взялся певец и комик Сет Макфарлейн. Номинированный на пять премий «Грэмми» и один «Оскар», Сет Макфарлейн столь же знаменит, сколь и скандален своим острым пером и несдержанным языком. В созданных им мультсериалах «Гриффины», «Американский папаша» и «Шоу Кливленда», в голливудских комедиях «Третий лишний» и «Третий лишний 2», в нашумевшей научно-фантастической комедии «Орвилл», а также на публичных выступлениях, таких как его дерзкая церемония вручения премии «Оскар» в 2013 году, этот разносторонне одаренный артист всегда блистает политически некорректными тонами и шутками, которые порой задевают за живое. В настоящее время он участвует в качестве продюсера в перезапуске серии фильмов «Голый пистолет», в которой Лиам Нисон, вслед за Лесли Нильсеном, теперь играет главную роль. Однако, когда дело касается хорошей музыки, Сет Макфарлейн — не шутка. Тогда звезда превращается в неисправимого романтика с верой в традиции. С 2011 года он записал восемь альбомов в стиле свинг и баллад, будучи высокопрофессиональным баритоном-эстрадным певцом. Его главным примером для подражания, конечно же, является Фрэнк Синатра. Его девятый студийный альбом «Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements» — это особый трибьют альбому «The Voice», в котором Макфарлейн интерпретирует аранжировки, которые Синатра планировал записать, но так и не вошедшие в альбом. После смерти сына Синатры, Фрэнка Синатры-младшего, семья Синатры доверила Сету Макфарлейну сохранение бесценных оркестровых аранжировок. Тина Синатра в восторге от последнего альбома Макфарлейна: «Знания Сета о музыке моего отца безграничны. Когда мы слышим аранжировки таких мастеров, как Нельсон Риддл, Билли Мэй и Дон Коста, в его новой работе, мы можем только удивляться, почему их не выпустили в своё время. Благодаря Сету мы наконец-то можем насладиться утерянными аранжировками». Макфарлейн записал альбом в знаменитой студии Skywalker Sound Studio Джорджа Лукаса, работая с звёздным оркестром из 70 музыкантов и дирижёром Джоном Уилсоном, с которым он ранее выступал на BBC Proms в 2009, 2010, 2012 и 2015 годах. Некоторые аранжировки изначально были написаны для отдельных альбомов Синатры, но позже были удалены. Например, «How Did She Look?» предназначалась для «Only the Lonely», «Flying Down to Rio» для «Come Fly With Me», а «Shadows» для «Moonlight Sinatra». Для поклонников Синатры и Макфарлейна альбом «Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements», доступный только в цифровом формате, — это просветляющее и чувственное наслаждение, а также доказательство того, что качественная музыка, к счастью, всё ещё не выходит из моды. Тёплый, выразительный вокал Макфарлейна вдыхает новую жизнь в бережно сохранённые аранжировки.
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Seth MacFarlane - Lush Life: The Lost Sinatra Arrangements (0602478006241) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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