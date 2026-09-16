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Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка

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Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 1
Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 2
Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 3
Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 4
Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 5
Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 6
Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 7
Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 8
Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
We Free Kings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 1
  • Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 2
  • Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 3
  • Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 4
  • Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 5
  • Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 6
  • Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 7
  • Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 8
  • Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716329
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475813002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
We Free Kings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Three For The Festival, Moon Song, A Sack Full Of Soul, The Haunted Melody, Blues For Alice, We Free Kings, You Did It, You Did It, Some Kind Of Love, My Delight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series, EmArcy Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка

"We Free Kings" считается одной из наиболее музыкально связных ранних работ Роланда Кирка. Хотя саксофонист и флейтист записал ее в августе 1961 года с двумя разными квартетами, он добился прекрасного баланса между бибоповыми номерами и остальными пьесами. Репертуар подчеркивает способности Кирка как композитора (семь из девяти пьес были написаны им). Его интерпретация "Blues For Alice" Чарли Паркера также блестяща.

Отзывы о товаре Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475813002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roland Kirk
Альбом (сингл)
We Free Kings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Three For The Festival, Moon Song, A Sack Full Of Soul, The Haunted Melody, Blues For Alice, We Free Kings, You Did It, You Did It, Some Kind Of Love, My Delight
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series, EmArcy Series
Страна производитель
США
Описание
"We Free Kings" считается одной из наиболее музыкально связных ранних работ Роланда Кирка. Хотя саксофонист и флейтист записал ее в августе 1961 года с двумя разными квартетами, он добился прекрасного баланса между бибоповыми номерами и остальными пьесами. Репертуар подчеркивает способности Кирка как композитора (семь из девяти пьес были написаны им). Его интерпретация "Blues For Alice" Чарли Паркера также блестяща.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roland Kirk - We Free Kings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475813002) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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