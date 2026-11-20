Quincy Jones - You've Got It Bad Girl (coloured) (0602475385622) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
You've Got It Bad Girl
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
В наличии
Код товара: 716328
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475385622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
You've Got It Bad Girl
Жанр
Jazz
Трек-лист
Summer In The City, Eyes Of Love, Tribute To A.F. - RO, Love Theme From "The Getaway" (Faraway Forever) [Instrumental], You've Got It Bad Girl, Superstition, Manteca, "Sanford & Son Theme" - NBC-TV (The Streetbeater), Chump Change
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70s
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Quincy Jones - You've Got It Bad Girl (coloured) (0602475385622) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summer In The City, Eyes Of Love, Tribute To A.F. - RO, Love Theme From "The Getaway" (Faraway Forever) [Instrumental], You've Got It Bad Girl, Superstition, Manteca, "Sanford & Son Theme" - NBC-TV (The Streetbeater), Chump Change
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475385622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
You've Got It Bad Girl
Жанр
Jazz
Трек-лист
Summer In The City, Eyes Of Love, Tribute To A.F. - RO, Love Theme From "The Getaway" (Faraway Forever) [Instrumental], You've Got It Bad Girl, Superstition, Manteca, "Sanford & Son Theme" - NBC-TV (The Streetbeater), Chump Change
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70s
Страна производитель
Чехия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Summer In The City, Eyes Of Love, Tribute To A.F. - RO, Love Theme From "The Getaway" (Faraway Forever) [Instrumental], You've Got It Bad Girl, Superstition, Manteca, "Sanford & Son Theme" - NBC-TV (The Streetbeater), Chump Change
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Quincy Jones - You've Got It Bad Girl (coloured) (0602475385622) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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