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Quincy Jones - You've Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Quincy Jones - You've Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка

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Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 1
Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 2
Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 3
Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 4
Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
You've Got It Bad Girl
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 1
  • Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 2
  • Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 3
  • Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 4
  • Quincy Jones - You&#039;ve Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Quincy Jones - You've Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475787044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
You've Got It Bad Girl
Жанр
Jazz
Трек-лист
Summer In The City, Eyes Of Love, Tribute To A.F. - RO, Love Theme From "The Getaway" (Faraway Forever) [Instrumental], You've Got It Bad Girl, Superstition, Manteca, "Sanford & Son Theme" - NBC-TV (The Streetbeater), Chump Change
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quincy Jones - You've Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка

Альбом 1973 года американского джазового музыканта Куинси Джонса, включающий изысканные аранжировки Куинси и звездный состав музыкантов, включая Стиви Уандера и Билла Уизерса.

Отзывы о товаре Quincy Jones - You've Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475787044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
You've Got It Bad Girl
Жанр
Jazz
Трек-лист
Summer In The City, Eyes Of Love, Tribute To A.F. - RO, Love Theme From "The Getaway" (Faraway Forever) [Instrumental], You've Got It Bad Girl, Superstition, Manteca, "Sanford & Son Theme" - NBC-TV (The Streetbeater), Chump Change
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Альбом 1973 года американского джазового музыканта Куинси Джонса, включающий изысканные аранжировки Куинси и звездный состав музыкантов, включая Стиви Уандера и Билла Уизерса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Quincy Jones - You've Got It Bad Girl (Audiophile Edition) (0602475787044) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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