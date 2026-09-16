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Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка

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Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 1
Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 2
Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 3
Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 4
Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 5
Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 6
Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
World Music Radio
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 1
  • Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 2
  • Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 3
  • Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 4
  • Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 5
  • Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 6
  • Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455822901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
World Music Radio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hello, Billy Bob, Raindance, Be Who You Are, Worship, My Heart, Drink Water, Calling Your Name, Clair De Lune, Butterfly, 17th Ward Prelude, Uneasy, CALL NOW [504.305.8269], Chassol, BOOM FOR REAL, MOVEMENT 18' (Heroes), Master Power, Running Away, Goodbye, Billy Bob, White Space, Wherever You Are, Life Lesson
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello, Billy Bob, Raindance, Be Who You Are, Worship, My Heart, Drink Water, Calling Your Name, Clair De Lune, Butterfly, 17th Ward Prelude, Uneasy, CALL NOW [504.305.8269], Chassol, BOOM FOR REAL, MOVEMENT 18' (Heroes), Master Power, Running Away, Goodbye, Billy Bob, White Space, Wherever You Are, Life Lesson



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455822901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jon Batiste
Альбом (сингл)
World Music Radio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hello, Billy Bob, Raindance, Be Who You Are, Worship, My Heart, Drink Water, Calling Your Name, Clair De Lune, Butterfly, 17th Ward Prelude, Uneasy, CALL NOW [504.305.8269], Chassol, BOOM FOR REAL, MOVEMENT 18' (Heroes), Master Power, Running Away, Goodbye, Billy Bob, White Space, Wherever You Are, Life Lesson
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello, Billy Bob, Raindance, Be Who You Are, Worship, My Heart, Drink Water, Calling Your Name, Clair De Lune, Butterfly, 17th Ward Prelude, Uneasy, CALL NOW [504.305.8269], Chassol, BOOM FOR REAL, MOVEMENT 18' (Heroes), Master Power, Running Away, Goodbye, Billy Bob, White Space, Wherever You Are, Life Lesson


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jon Batiste - World Music Radio (coloured) (0602455822901) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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