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Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка

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Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка - фото 1
Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Crow
Альбом (сингл)
From Birdland To Broadway
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716311
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Crow
Альбом (сингл)
From Birdland To Broadway
Жанр
Jazz
Трек-лист
From Birdland To Broadway, Autumn Leaves, Night Lights, My Funny Valentine, Fools Rush In, News From Blueport, Tricrotism, Share A Key, Okay, Bug, Just Friends, Broadway
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: From Birdland To Broadway, Autumn Leaves, Night Lights, My Funny Valentine, Fools Rush In, News From Blueport, Tricrotism, Share A Key, Okay, Bug, Just Friends, Broadway



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Crow
Альбом (сингл)
From Birdland To Broadway
Жанр
Jazz
Трек-лист
From Birdland To Broadway, Autumn Leaves, Night Lights, My Funny Valentine, Fools Rush In, News From Blueport, Tricrotism, Share A Key, Okay, Bug, Just Friends, Broadway
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: From Birdland To Broadway, Autumn Leaves, Night Lights, My Funny Valentine, Fools Rush In, News From Blueport, Tricrotism, Share A Key, Okay, Bug, Just Friends, Broadway


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Crow - From Birdland To Broadway (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153338) виниловая пластинка - стоимость товара 10760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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