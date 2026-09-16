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Nicki Parrott - Stompin' At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nicki Parrott - Stompin' At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка

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Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 1
Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 2
Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 3
Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 4
Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Stompin' At The Savoy
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 1
  • Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 2
  • Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 3
  • Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 4
  • Nicki Parrott - Stompin&#039; At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nicki Parrott - Stompin' At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Stompin' At The Savoy
Жанр
Jazz
Трек-лист
They Can't Take That Away From Me, Cheek To Cheek, Dream A Little Dream Of Me, Gee, Baby, Ain't I Good To You, It Don't Mean A Thing, Our Love Is Here To Stay, This Time The Dream's On Me, Stompin' At The Savoy, Mr Paganini, Evil Gal Blues, Everytime We Say Goodbye, Summertime, It Ain't Necessarily So, Tea For Two
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicki Parrott - Stompin' At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nicki Parrott - Stompin' At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Stompin' At The Savoy
Жанр
Jazz
Трек-лист
They Can't Take That Away From Me, Cheek To Cheek, Dream A Little Dream Of Me, Gee, Baby, Ain't I Good To You, It Don't Mean A Thing, Our Love Is Here To Stay, This Time The Dream's On Me, Stompin' At The Savoy, Mr Paganini, Evil Gal Blues, Everytime We Say Goodbye, Summertime, It Ain't Necessarily So, Tea For Two
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nicki Parrott - Stompin' At The Savoy (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153246) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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