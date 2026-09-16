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Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка

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Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка - фото 1
Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка - фото 2
Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steve Nelson
Альбом (сингл)
Jitterbug Waltz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051151181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steve Nelson
Альбом (сингл)
Jitterbug Waltz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Close Your Eyes, Monk's Dream, Jitterbug Waltz, Dexterity, Steve's Blues, Watch What Happens
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Close Your Eyes, Monk's Dream, Jitterbug Waltz, Dexterity, Steve's Blues, Watch What Happens

Отзывы о товаре Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051151181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Steve Nelson
Альбом (сингл)
Jitterbug Waltz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Close Your Eyes, Monk's Dream, Jitterbug Waltz, Dexterity, Steve's Blues, Watch What Happens
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Close Your Eyes, Monk's Dream, Jitterbug Waltz, Dexterity, Steve's Blues, Watch What Happens
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Nelson - Jitterbug Waltz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151181) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6630 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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