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Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка

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Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка - фото 1
Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка - фото 2
Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Harold Mabern
Альбом (сингл)
Kiss Of Fire
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка - фото 1
  • Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка - фото 2
  • Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Harold Mabern
Альбом (сингл)
Kiss Of Fire
Жанр
Jazz
Трек-лист
How Insensitive, Black Orpheus, Kiss Of Fire, Blue Bossa, Recado Bossa Nova, Nancy (With The Laughing Face)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: How Insensitive, Black Orpheus, Kiss Of Fire, Blue Bossa, Recado Bossa Nova, Nancy (With The Laughing Face)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Harold Mabern
Альбом (сингл)
Kiss Of Fire
Жанр
Jazz
Трек-лист
How Insensitive, Black Orpheus, Kiss Of Fire, Blue Bossa, Recado Bossa Nova, Nancy (With The Laughing Face)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: How Insensitive, Black Orpheus, Kiss Of Fire, Blue Bossa, Recado Bossa Nova, Nancy (With The Laughing Face)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Harold Mabern - Kiss Of Fire (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152645) виниловая пластинка - по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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