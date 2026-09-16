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Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 3
Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 4
Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Moonlight Becomes You
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 4
  • Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716290
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка
10 760 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Moonlight Becomes You
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Is There To Say, If I Should Lose You, Be Careful, It's My Heart, How Deep Is The Ocean, When April Comes, Always, Moonlight Becomes You, Have You Met Miss Jones?, The Nearness Of You, I'll Be Around, The Folks Who Live On The Hill
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Is There To Say, If I Should Lose You, Be Careful, It's My Heart, How Deep Is The Ocean, When April Comes, Always, Moonlight Becomes You, Have You Met Miss Jones?, The Nearness Of You, I'll Be Around, The Folks Who Live On The Hill



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Moonlight Becomes You
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Is There To Say, If I Should Lose You, Be Careful, It's My Heart, How Deep Is The Ocean, When April Comes, Always, Moonlight Becomes You, Have You Met Miss Jones?, The Nearness Of You, I'll Be Around, The Folks Who Live On The Hill
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Is There To Say, If I Should Lose You, Be Careful, It's My Heart, How Deep Is The Ocean, When April Comes, Always, Moonlight Becomes You, Have You Met Miss Jones?, The Nearness Of You, I'll Be Around, The Folks Who Live On The Hill


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка – стоимость товара 10760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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