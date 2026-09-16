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Eddie Higgins - I Can't Believe That You're In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eddie Higgins - I Can't Believe That You're In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - I Can&#039;t Believe That You&#039;re In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Higgins - I Can&#039;t Believe That You&#039;re In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
I Can't Believe That You're In Love With Me
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - I Can&#039;t Believe That You&#039;re In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Higgins - I Can&#039;t Believe That You&#039;re In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716288
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eddie Higgins - I Can't Believe That You're In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
I Can't Believe That You're In Love With Me
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Abraco A Sergio, Speak Low, Blues For Arthur’s, Straight No Chaser, A Wolf In Chic Clothing, I Can’t Believe That You’re In Love With Me, Kevin’s Waltz, Por Toda A Minha Vida, Sunlight In Beijing, Celia, Those Quiet Days, Love Theme From The Invasion Of The Body Snatchers
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - I Can't Believe That You're In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка

На этом сборнике трио Эдди Хиггинса представлено 12 романтических композиций, записанных 21 декабря 1990 года в "The Studio", Нью-Йорк. Американский пианист Эдди Хиггинс (1932 - 2009) на протяжении своей карьеры играл в основном боп и мэйнстрим-джаз и известен своими свингующими мелодиями. На этом альбоме ему аккомпанируют музыканты Кевин Юбэнкс (гитара) и Руфус Рид (бас). Пластинки Venus печатаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам стоит задуматься о своевременной покупке.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - I Can't Believe That You're In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
I Can't Believe That You're In Love With Me
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Abraco A Sergio, Speak Low, Blues For Arthur’s, Straight No Chaser, A Wolf In Chic Clothing, I Can’t Believe That You’re In Love With Me, Kevin’s Waltz, Por Toda A Minha Vida, Sunlight In Beijing, Celia, Those Quiet Days, Love Theme From The Invasion Of The Body Snatchers
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
На этом сборнике трио Эдди Хиггинса представлено 12 романтических композиций, записанных 21 декабря 1990 года в "The Studio", Нью-Йорк. Американский пианист Эдди Хиггинс (1932 - 2009) на протяжении своей карьеры играл в основном боп и мэйнстрим-джаз и известен своими свингующими мелодиями. На этом альбоме ему аккомпанируют музыканты Кевин Юбэнкс (гитара) и Руфус Рид (бас). Пластинки Venus печатаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам стоит задуматься о своевременной покупке.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - I Can't Believe That You're In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка - стоимость товара 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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