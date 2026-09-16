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Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка

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Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 1
Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 2
Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 3
Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 4
Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nicole Henry
Альбом (сингл)
Teach Me Tonight
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 1
  • Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 2
  • Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 3
  • Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 4
  • Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nicole Henry
Альбом (сингл)
Teach Me Tonight
Жанр
Jazz
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, Blame It On My Youth, You Don't Know What Love Is, Summer Wind, It's All Right With Me, Angel Eyes, Lover Come Back To Me, S Wonderful, Blue Skies, Young Of Heart, Cry Me A River, Night And Day, Teach Me Tonight
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nicole Henry
Альбом (сингл)
Teach Me Tonight
Жанр
Jazz
Трек-лист
I've Got You Under My Skin, Blame It On My Youth, You Don't Know What Love Is, Summer Wind, It's All Right With Me, Angel Eyes, Lover Come Back To Me, S Wonderful, Blue Skies, Young Of Heart, Cry Me A River, Night And Day, Teach Me Tonight
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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Отзывы


Nicole Henry - Teach Me Tonight (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153178) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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