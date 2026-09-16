Top.Mail.Ru
Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка - фото 1
Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Barry Harris
Альбом (сингл)
Last Time I Saw In Paris
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка - фото 1
  • Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Barry Harris
Альбом (сингл)
Last Time I Saw In Paris
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Bags' Groove, The Last Time I Saw Paris, I Want To Be Happy, Remember, Round Midnight, Dancing In The Dark, Once In A While
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bags' Groove, The Last Time I Saw Paris, I Want To Be Happy, Remember, Round Midnight, Dancing In The Dark, Once In A While



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Barry Harris
Альбом (сингл)
Last Time I Saw In Paris
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Bags' Groove, The Last Time I Saw Paris, I Want To Be Happy, Remember, Round Midnight, Dancing In The Dark, Once In A While
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bags' Groove, The Last Time I Saw Paris, I Want To Be Happy, Remember, Round Midnight, Dancing In The Dark, Once In A While


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barry Harris - Last Time I Saw In Paris (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152102) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...