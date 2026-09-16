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Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка

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Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 1
Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 2
Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 3
Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 4
Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roland Hanna
Альбом (сингл)
DREAM
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 1
  • Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 2
  • Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 3
  • Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 4
  • Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716281
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roland Hanna
Альбом (сингл)
DREAM
Жанр
Jazz
Трек-лист
When I Grow Too Old To Dream, Street Of Dreams, You Stepped Out Of A Dream, Day Dream, This Time The Dream's On Me, Skylark, I Hear A Rhapsody, Dream, So In Love, Dream Dancing, A Sleepin' Bee, You Do Something To Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When I Grow Too Old To Dream, Street Of Dreams, You Stepped Out Of A Dream, Day Dream, This Time The Dream's On Me, Skylark, I Hear A Rhapsody, Dream, So In Love, Dream Dancing, A Sleepin' Bee, You Do Something To Me



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Roland Hanna
Альбом (сингл)
DREAM
Жанр
Jazz
Трек-лист
When I Grow Too Old To Dream, Street Of Dreams, You Stepped Out Of A Dream, Day Dream, This Time The Dream's On Me, Skylark, I Hear A Rhapsody, Dream, So In Love, Dream Dancing, A Sleepin' Bee, You Do Something To Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When I Grow Too Old To Dream, Street Of Dreams, You Stepped Out Of A Dream, Day Dream, This Time The Dream's On Me, Skylark, I Hear A Rhapsody, Dream, So In Love, Dream Dancing, A Sleepin' Bee, You Do Something To Me


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roland Hanna - Dream (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153352) виниловая пластинка – стоимость товара 10760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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