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Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка

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Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 1
Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 2
Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 3
Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 4
Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Massimo Farao
Альбом (сингл)
White Christmas
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 1
  • Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 2
  • Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 3
  • Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 4
  • Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716280
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051151433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Massimo Farao
Альбом (сингл)
White Christmas
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Christmas Night, Santa Claus Is Coming To Town, White Christmas, Blue Christmas, Christmas Song, Hark The Herald Angels Sing, Here Comes Santa Claus, Let It Snow, O Tannenbaum, Silent Night, Silver Bells, We Wish You A Merry Christmas
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Christmas Night, Santa Claus Is Coming To Town, White Christmas, Blue Christmas, Christmas Song, Hark The Herald Angels Sing, Here Comes Santa Claus, Let It Snow, O Tannenbaum, Silent Night, Silver Bells, We Wish You A Merry Christmas



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051151433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Massimo Farao
Альбом (сингл)
White Christmas
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Christmas Night, Santa Claus Is Coming To Town, White Christmas, Blue Christmas, Christmas Song, Hark The Herald Angels Sing, Here Comes Santa Claus, Let It Snow, O Tannenbaum, Silent Night, Silver Bells, We Wish You A Merry Christmas
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Christmas Night, Santa Claus Is Coming To Town, White Christmas, Blue Christmas, Christmas Song, Hark The Herald Angels Sing, Here Comes Santa Claus, Let It Snow, O Tannenbaum, Silent Night, Silver Bells, We Wish You A Merry Christmas


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Massimo Farao - White Christmas (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151433) виниловая пластинка - купить по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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