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John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка

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John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 1
John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 2
John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 3
John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 4
John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Di Martino
Альбом (сингл)
The Beatles In Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 1
  • John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 2
  • John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 3
  • John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 4
  • John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716277
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Di Martino
Альбом (сингл)
The Beatles In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Penny Lane, Norwegian Wood, In My Life, Eleanor Rigby, Fixing A Hole, Blackbird, Let It Be, Here There And Everywhere, Come Together, Because, The Fool On The Hill, Got To Get You Into My Life, Yesterday
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка

Романтическое джазовое трио Джона Ди Мартино превращает поп-песни Beatles в джазовые мелодии. Среди представленных песен — «Penny Lane», «Eleanor Rigby», «In My Life» и другие.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Di Martino
Альбом (сингл)
The Beatles In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Penny Lane, Norwegian Wood, In My Life, Eleanor Rigby, Fixing A Hole, Blackbird, Let It Be, Here There And Everywhere, Come Together, Because, The Fool On The Hill, Got To Get You Into My Life, Yesterday
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Романтическое джазовое трио Джона Ди Мартино превращает поп-песни Beatles в джазовые мелодии. Среди представленных песен — «Penny Lane», «Eleanor Rigby», «In My Life» и другие.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


John Di Martino - The Beatles In Jazz (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153383) виниловая пластинка - стоимость товара 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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