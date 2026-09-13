Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для современных игровых систем и мощных рабочих станций. Объёма 32 ГБ с высокой частотой 6000 МГц достаточно для комфортной игры в требовательные проекты на максимальных настройках с активным стримингом, а также для профессиональной работы с видео, 3D-графикой и вёрсткой больших проектов в программах наподобие Adobe Premiere или Blender. Он представляет собой отличный баланс между доступной ценой и производительностью нового поколения, закрывая потребности как геймеров, желающих выжать максимум из видеокарты, так и энтузиастов контент-мейкеров.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль Kingston Fury Beast использует самое современное поколение памяти – DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это означает, что для его установки требуется материнская плата с соответствующими слотами, поддерживающая стандарт DDR5, а также совместимый процессор Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 7000. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – более чем достаточно для любых современных игр и серьёзной многозадачности. Заявленная частота 6000 МГц является одной из оптимальных для платформ DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных и снижая узкие места в системе. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях ускорит рендеринг и обработку крупных файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с таймингами CL36, что при частоте 6000 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая отзывчивость системы. Стандартное напряжение для DDR5 составляет 1.35 В. Ключевой особенностью является предустановленный профиль разгона Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных манипуляций для достижения заявленной скорости.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Важно помнить, что для работы на частоте 6000 МГц через XMP необходима материнская плата, которая официально поддерживает такие скорости, и свежая версия микропрограммы BIOS/UEFI. Перед покупкой обязательно сверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами Fury Beast, которые эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, способствуя стабильности. Их компактная конструкция минимизирует риск конфликта с установкой массивных башенных кулеров на процессор. Дизайн выполнен в стильном агрессивном стиле, однако данная версия не имеет RGB-подсветки, что будет плюсом для пользователей, ценящих лаконичный внешний вид или собирающих систему без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно сказываясь на общей производительности системы. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. В будущем объём можно расширить, установив ещё один идентичный комплект, но стабильность при работе четырёх модулей на высоких частотах не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – абсолютная несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3, физический ключ-прорезь на модуле другой. Даже при наличии XMP заявленная частота 6000 МГц является разгоном, и её достижение зависит от возможностей конкретного процессора и материнской платы. Перед покупкой убедитесь, что ваша система поддерживает DDR5, а плата способна работать с такими частотами. Этот комплект – отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК нового поколения, но если ваши задачи ограничены офисной работой, можно рассмотреть более доступные варианты DDR4, а для экстремального разгона – память с более низкими таймингами.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для современных игровых систем и мощных рабочих станций. Объёма 32 ГБ с высокой частотой 6000 МГц достаточно для комфортной игры в требовательные проекты на максимальных настройках с активным стримингом, а также для профессиональной работы с видео, 3D-графикой и вёрсткой больших проектов в программах наподобие Adobe Premiere или Blender. Он представляет собой отличный баланс между доступной ценой и производительностью нового поколения, закрывая потребности как геймеров, желающих выжать максимум из видеокарты, так и энтузиастов контент-мейкеров.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль Kingston Fury Beast использует самое современное поколение памяти – DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это означает, что для его установки требуется материнская плата с соответствующими слотами, поддерживающая стандарт DDR5, а также совместимый процессор Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 7000. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – более чем достаточно для любых современных игр и серьёзной многозадачности. Заявленная частота 6000 МГц является одной из оптимальных для платформ DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных и снижая узкие места в системе. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях ускорит рендеринг и обработку крупных файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает с таймингами CL36, что при частоте 6000 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая отзывчивость системы. Стандартное напряжение для DDR5 составляет 1.35 В. Ключевой особенностью является предустановленный профиль разгона Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных манипуляций для достижения заявленной скорости.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Важно помнить, что для работы на частоте 6000 МГц через XMP необходима материнская плата, которая официально поддерживает такие скорости, и свежая версия микропрограммы BIOS/UEFI. Перед покупкой обязательно сверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами Fury Beast, которые эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, способствуя стабильности. Их компактная конструкция минимизирует риск конфликта с установкой массивных башенных кулеров на процессор. Дизайн выполнен в стильном агрессивном стиле, однако данная версия не имеет RGB-подсветки, что будет плюсом для пользователей, ценящих лаконичный внешний вид или собирающих систему без акцента на освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно сказываясь на общей производительности системы. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. В будущем объём можно расширить, установив ещё один идентичный комплект, но стабильность при работе четырёх модулей на высоких частотах не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – абсолютная несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3, физический ключ-прорезь на модуле другой. Даже при наличии XMP заявленная частота 6000 МГц является разгоном, и её достижение зависит от возможностей конкретного процессора и материнской платы. Перед покупкой убедитесь, что ваша система поддерживает DDR5, а плата способна работать с такими частотами. Этот комплект – отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК нового поколения, но если ваши задачи ограничены офисной работой, можно рассмотреть более доступные варианты DDR4, а для экстремального разгона – память с более низкими таймингами.
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