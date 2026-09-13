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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32)

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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
CL 36-44-44
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716273
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
CL 36-44-44
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для современных игровых систем и мощных рабочих станций. Объёма 32 ГБ с высокой частотой 6000 МГц достаточно для комфортной игры в требовательные проекты на максимальных настройках с активным стримингом, а также для профессиональной работы с видео, 3D-графикой и вёрсткой больших проектов в программах наподобие Adobe Premiere или Blender. Он представляет собой отличный баланс между доступной ценой и производительностью нового поколения, закрывая потребности как геймеров, желающих выжать максимум из видеокарты, так и энтузиастов контент-мейкеров.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль Kingston Fury Beast использует самое современное поколение памяти – DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это означает, что для его установки требуется материнская плата с соответствующими слотами, поддерживающая стандарт DDR5, а также совместимый процессор Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 7000. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – более чем достаточно для любых современных игр и серьёзной многозадачности. Заявленная частота 6000 МГц является одной из оптимальных для платформ DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных и снижая узкие места в системе. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях ускорит рендеринг и обработку крупных файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает с таймингами CL36, что при частоте 6000 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая отзывчивость системы. Стандартное напряжение для DDR5 составляет 1.35 В. Ключевой особенностью является предустановленный профиль разгона Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных манипуляций для достижения заявленной скорости.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Важно помнить, что для работы на частоте 6000 МГц через XMP необходима материнская плата, которая официально поддерживает такие скорости, и свежая версия микропрограммы BIOS/UEFI. Перед покупкой обязательно сверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами Fury Beast, которые эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, способствуя стабильности. Их компактная конструкция минимизирует риск конфликта с установкой массивных башенных кулеров на процессор. Дизайн выполнен в стильном агрессивном стиле, однако данная версия не имеет RGB-подсветки, что будет плюсом для пользователей, ценящих лаконичный внешний вид или собирающих систему без акцента на освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно сказываясь на общей производительности системы. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. В будущем объём можно расширить, установив ещё один идентичный комплект, но стабильность при работе четырёх модулей на высоких частотах не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – абсолютная несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3, физический ключ-прорезь на модуле другой. Даже при наличии XMP заявленная частота 6000 МГц является разгоном, и её достижение зависит от возможностей конкретного процессора и материнской платы. Перед покупкой убедитесь, что ваша система поддерживает DDR5, а плата способна работать с такими частотами. Этот комплект – отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК нового поколения, но если ваши задачи ограничены офисной работой, можно рассмотреть более доступные варианты DDR4, а для экстремального разгона – память с более низкими таймингами.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast RTL Gaming (KF560C36BBE2-32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
CL 36-44-44
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для современных игровых систем и мощных рабочих станций. Объёма 32 ГБ с высокой частотой 6000 МГц достаточно для комфортной игры в требовательные проекты на максимальных настройках с активным стримингом, а также для профессиональной работы с видео, 3D-графикой и вёрсткой больших проектов в программах наподобие Adobe Premiere или Blender. Он представляет собой отличный баланс между доступной ценой и производительностью нового поколения, закрывая потребности как геймеров, желающих выжать максимум из видеокарты, так и энтузиастов контент-мейкеров.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль Kingston Fury Beast использует самое современное поколение памяти – DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это означает, что для его установки требуется материнская плата с соответствующими слотами, поддерживающая стандарт DDR5, а также совместимый процессор Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 7000. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для классических настольных компьютеров, а не для ноутбуков.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти – более чем достаточно для любых современных игр и серьёзной многозадачности. Заявленная частота 6000 МГц является одной из оптимальных для платформ DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных и снижая узкие места в системе. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании мощной видеокарты, а в рабочих приложениях ускорит рендеринг и обработку крупных файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает с таймингами CL36, что при частоте 6000 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая отзывчивость системы. Стандартное напряжение для DDR5 составляет 1.35 В. Ключевой особенностью является предустановленный профиль разгона Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных манипуляций для достижения заявленной скорости.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Важно помнить, что для работы на частоте 6000 МГц через XMP необходима материнская плата, которая официально поддерживает такие скорости, и свежая версия микропрограммы BIOS/UEFI. Перед покупкой обязательно сверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами Fury Beast, которые эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, способствуя стабильности. Их компактная конструкция минимизирует риск конфликта с установкой массивных башенных кулеров на процессор. Дизайн выполнен в стильном агрессивном стиле, однако данная версия не имеет RGB-подсветки, что будет плюсом для пользователей, ценящих лаконичный внешний вид или собирающих систему без акцента на освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно сказываясь на общей производительности системы. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. В будущем объём можно расширить, установив ещё один идентичный комплект, но стабильность при работе четырёх модулей на высоких частотах не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – абсолютная несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3, физический ключ-прорезь на модуле другой. Даже при наличии XMP заявленная частота 6000 МГц является разгоном, и её достижение зависит от возможностей конкретного процессора и материнской платы. Перед покупкой убедитесь, что ваша система поддерживает DDR5, а плата способна работать с такими частотами. Этот комплект – отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК нового поколения, но если ваши задачи ограничены офисной работой, можно рассмотреть более доступные варианты DDR4, а для экстремального разгона – память с более низкими таймингами.

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