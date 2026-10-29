Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C40BWAK2-64)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C40BWAK2-64)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ идеально подойдет для создания мощной рабочей станции или высокопроизводительного игрового ПК, где требуется обработка больших объемов данных. Он прекрасно справится с задачами профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, работы в виртуальных машинах и требовательных инженерных приложениях, обеспечивая плавную работу без подтормаживаний. Для обычных офисных задач или базового гейминга такой объем является избыточным, тогда как для энтузиастов, занимающихся творчеством или стримингом в высоком качестве, он станет надежным фундаментом системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой следующее поколение после DDR4, предлагая существенный рост пропускной способности и энергоэффективности. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для предыдущих поколений памяти, поэтому их установка возможна только в материнские платы, разработанные специально под DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ – этого более чем достаточно для одновременной работы нескольких ресурсоемких программ. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими файлами и общую плавность в многозадачных сценариях. По сравнению с базовыми частотами, такой показатель дает ощутимый прирост производительности в приложениях, чувствительных к скорости памяти, например, в играх с высокой частотой кадров или программах для сжатия данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг данной памяти составляет CL40, что в сочетании с частотой 5600 МГц обеспечивает сбалансированную производительность с акцентом на высокую пропускную способность, характерную для ранних ревизий DDR5. Для простой и безопасной активации заявленных параметров модули поддерживают технологию XMP 3.0, позволяющую одним кликом в BIOS/UEFI загрузить оптимизированный профиль без необходимости ручного ввода частот, таймингов и напряжения. Это делает настройку системы доступной даже для пользователей без глубоких знаний оверклокинга.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее), использующими чипсеты с поддержкой DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM для стандарта DDR5. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте 5600 МГц, особенно при полной загрузке всех слотов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, но и служат элементом дизайна. Верхняя часть планок оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с системами подсветки крупных производителей материнских плат через фирменное программное обеспечение. При планировании сборки обратите внимание на высоту модулей с радиаторами, чтобы они не конфликтовали с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы, существенно повышающий пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты, указанные в руководстве к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Дальнейшее расширение объема до 128 ГБ возможно путем установки еще одного идентичного комплекта, но для обеспечения стабильности на высоких частотах рекомендуется использовать модули из одного набора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это обязательное наличие материнской платы и процессора с поддержкой стандарта DDR5, апгрейд со старой платформы на DDR4 невозможен. Для активации частоты 5600 МГц через профиль XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Этот комплект – отличный выбор для пользователей, которым критически важен большой объем памяти для профессиональных задач или стриминга, но если ваша цель – исключительно достижение максимального FPS в играх, возможно, стоит рассмотреть комплекты с более низкими таймингами при схожей частоте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ идеально подойдет для создания мощной рабочей станции или высокопроизводительного игрового ПК, где требуется обработка больших объемов данных. Он прекрасно справится с задачами профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, работы в виртуальных машинах и требовательных инженерных приложениях, обеспечивая плавную работу без подтормаживаний. Для обычных офисных задач или базового гейминга такой объем является избыточным, тогда как для энтузиастов, занимающихся творчеством или стримингом в высоком качестве, он станет надежным фундаментом системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой следующее поколение после DDR4, предлагая существенный рост пропускной способности и энергоэффективности. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для предыдущих поколений памяти, поэтому их установка возможна только в материнские платы, разработанные специально под DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ – этого более чем достаточно для одновременной работы нескольких ресурсоемких программ. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими файлами и общую плавность в многозадачных сценариях. По сравнению с базовыми частотами, такой показатель дает ощутимый прирост производительности в приложениях, чувствительных к скорости памяти, например, в играх с высокой частотой кадров или программах для сжатия данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг данной памяти составляет CL40, что в сочетании с частотой 5600 МГц обеспечивает сбалансированную производительность с акцентом на высокую пропускную способность, характерную для ранних ревизий DDR5. Для простой и безопасной активации заявленных параметров модули поддерживают технологию XMP 3.0, позволяющую одним кликом в BIOS/UEFI загрузить оптимизированный профиль без необходимости ручного ввода частот, таймингов и напряжения. Это делает настройку системы доступной даже для пользователей без глубоких знаний оверклокинга.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами Intel (процессоры Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее), использующими чипсеты с поддержкой DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM для стандарта DDR5. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте 5600 МГц, особенно при полной загрузке всех слотов.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, но и служат элементом дизайна. Верхняя часть планок оборудована адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с системами подсветки крупных производителей материнских плат через фирменное программное обеспечение. При планировании сборки обратите внимание на высоту модулей с радиаторами, чтобы они не конфликтовали с крупногабаритными процессорными кулерами башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы, существенно повышающий пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты, указанные в руководстве к материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Дальнейшее расширение объема до 128 ГБ возможно путем установки еще одного идентичного комплекта, но для обеспечения стабильности на высоких частотах рекомендуется использовать модули из одного набора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это обязательное наличие материнской платы и процессора с поддержкой стандарта DDR5, апгрейд со старой платформы на DDR4 невозможен. Для активации частоты 5600 МГц через профиль XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Этот комплект – отличный выбор для пользователей, которым критически важен большой объем памяти для профессиональных задач или стриминга, но если ваша цель – исключительно достижение максимального FPS в играх, возможно, стоит рассмотреть комплекты с более низкими таймингами при схожей частоте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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