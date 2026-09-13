Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Expo RTL Gaming (KF552C40BWK2-64)

Для кого и под какие задачи

Этот объемный комплект оперативной памяти создан для энтузиастов, работающих с требовательными профессиональными средами и самыми современными играми. Два модуля по 32 ГБ формируют запас в 64 ГБ, что идеально для беспроблемной работы с виртуальными машинами, монтажом видео в высоком разрешении, 3D-рендерингом и одновременным запуском множества тяжелых приложений. Для обычной офисной работы или бюджетного игрового ПК этот объем избыточен, но для рабочей станции или топовой игровой системы, особенно с учетом будущих требований, он станет надежным фундаментом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это новейшее поколение памяти, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность благодаря измененной архитектуре. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 на материнских платах, поэтому их установка возможна только в платы с соответствующими разъемами под новый стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предоставляет 64 ГБ памяти за счет двух планок по 32 ГБ каждая. Номинальная частота работы составляет 5200 МГц, что для DDR5 является отличным балансом между скоростью и стабильностью. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших данных в инженерных пакетах и снижает вероятность подтормаживаний при работе с огромными проектами в монтажных программах. В играх прирост от частоты DDR5 особенно заметен в связке с мощными процессорами нового поколения, которые меньше ограничены латентностью памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг CAS Latency у данного комплекта равен CL40 при рабочем напряжении 1.25 В. В контексте DDR5 такие тайминги являются типичными для частоты 5200 МГц и обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Ключевой особенностью является поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет материнской плате платформы AMD автоматически настроить все необходимые параметры для выхода на заявленные 5200 МГц без сложных ручных манипуляций в BIOS, гарантируя стабильную работу.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для платформ на базе процессоров AMD Ryzen серии 7000 и новее, которые используют сокет AM5, а также совместима с современными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее). Для активации профиля EXPO и работы на частоте 5200 МГц требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, серии X670 или B650 для AMD), и, возможно, обновленная версия BIOS. Важно проверять QVL-список совместимости вашей конкретной материнской платы перед покупкой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными низкопрофильными радиаторами из черного алюминия серии Fury Beast. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, выделяемое чипами памяти при длительной нагрузке на высокой частоте, обеспечивая стабильность. Относительно небольшая высота планок минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами процессора, что упрощает процесс сборки и совместимости в большинстве корпусов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы на большинстве потребительских платформ, что удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы двухканального режима модули нужно устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, что детально описано в руководстве пользователя платы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это обязательное наличие материнской платы и процессора, поддерживающих стандарт DDR5. Не пытайтесь установить эти планки в систему с DDR4, это физически невозможно. Даже на поддерживаемой платформе для работы на заявленной частоте 5200 МГц через EXPO может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. При дальнейшем расширении системы смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности; для увеличения объема лучше приобрести аналогичный комплект и устанавливать комплекты парами, предварительно проверив рекомендации производителя платы по заполнению всех четырех слотов.