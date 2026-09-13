Top.Mail.Ru
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 8
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 8
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716264
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
150

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти на 64 ГБ отлично подойдёт для создания мощной рабочей станции или флагманского игрового компьютера, где важны не только скорость, но и большой объём. Он закрывает потребности в ресурсоёмких задачах: профессиональный монтаж видео в высоком разрешении, рендеринг сложных 3D-сцен, работа с огромными базами данных и одновременный запуск множества виртуальных машин. Для стандартных офисных задач или даже большинства игр такой объём является избыточным, но для творческих профессионалов и энтузиастов, которые не хотят сталкиваться с нехваткой памяти, это идеальное решение с долгосрочным запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это новейшее поколение памяти, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность благодаря изменённой архитектуре. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR4 или более старых стандартов, поэтому их установка возможна только в современные материнские платы, созданные под процессоры Intel 12-го поколения и новее или AMD серии Ryzen 7000 и новее.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт впечатляющие 64 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В реальных сценариях такой тандем объёма и скорости означает мгновенную загрузку тяжелейших проектов, плавную работу с десятками фоновых приложений и значительное сокращение времени рендеринга. В играх высокая частота положительно сказывается на минимальном FPS и общей стабильности картинки, особенно в паре с современным процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, у данной модели составляют CL40 при штатном напряжении 1.25 В, что является типичным сбалансированным показателем для DDR5-памяти на частоте 5200 МГц. Для упрощения настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 - это предустановленный профиль разгона. Активация XMP в BIOS материнской платы автоматически выставляет все необходимые параметры - частоту, напряжение и тайминги, позволяя памяти сразу работать на заявленных 5200 МГц без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная память Kingston Fury Beast совместима с новейшими платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и соответствующие материнские платы на чипсетах Z690, B660, Z790, B760 и других с поддержкой DDR5. Для AMD - это процессоры серии Ryzen 7000 (AM5) и платы на чипсетах X670, B650. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, а не DDR4, а также проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы для гарантии стабильной работы на заявленной частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном серии Fury Beast. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высокой частоте, особенно под длительной нагрузкой, обеспечивая стабильность. Кроме того, радиаторы украшены адресуемой RGB-подсветкой, которая позволяет создать эффектное освещение внутри корпуса. Свет можно синхронизировать с другими компонентами через популярное ПО материнских плат, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или GIGABYTE RGB Fusion.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендовано в руководстве пользователя. Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5. На более старых системах эти планки работать не будут. Также учтите, что для достижения заявленной частоты 5200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память запустится на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. Высота модулей с радиаторами умеренная, но перед установкой крупного башенного кулера стоит проверить, не будут ли они ему мешать. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователей, которым нужен максимальный объём и высокая скорость для профессиональной работы, а также для геймеров, делающих ставку на будущее. Тем, кто собирает ПК для обычных задач, стоит рассмотреть более доступные комплекты меньшего объёма, например, 32 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти на 64 ГБ отлично подойдёт для создания мощной рабочей станции или флагманского игрового компьютера, где важны не только скорость, но и большой объём. Он закрывает потребности в ресурсоёмких задачах: профессиональный монтаж видео в высоком разрешении, рендеринг сложных 3D-сцен, работа с огромными базами данных и одновременный запуск множества виртуальных машин. Для стандартных офисных задач или даже большинства игр такой объём является избыточным, но для творческих профессионалов и энтузиастов, которые не хотят сталкиваться с нехваткой памяти, это идеальное решение с долгосрочным запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это новейшее поколение памяти, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность благодаря изменённой архитектуре. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически не совместимы со слотами для DDR4 или более старых стандартов, поэтому их установка возможна только в современные материнские платы, созданные под процессоры Intel 12-го поколения и новее или AMD серии Ryzen 7000 и новее.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт впечатляющие 64 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5200 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В реальных сценариях такой тандем объёма и скорости означает мгновенную загрузку тяжелейших проектов, плавную работу с десятками фоновых приложений и значительное сокращение времени рендеринга. В играх высокая частота положительно сказывается на минимальном FPS и общей стабильности картинки, особенно в паре с современным процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, у данной модели составляют CL40 при штатном напряжении 1.25 В, что является типичным сбалансированным показателем для DDR5-памяти на частоте 5200 МГц. Для упрощения настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0 - это предустановленный профиль разгона. Активация XMP в BIOS материнской платы автоматически выставляет все необходимые параметры - частоту, напряжение и тайминги, позволяя памяти сразу работать на заявленных 5200 МГц без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная память Kingston Fury Beast совместима с новейшими платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и соответствующие материнские платы на чипсетах Z690, B660, Z790, B760 и других с поддержкой DDR5. Для AMD - это процессоры серии Ryzen 7000 (AM5) и платы на чипсетах X670, B650. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, а не DDR4, а также проверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы для гарантии стабильной работы на заявленной частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном серии Fury Beast. Их основная задача - эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высокой частоте, особенно под длительной нагрузкой, обеспечивая стабильность. Кроме того, радиаторы украшены адресуемой RGB-подсветкой, которая позволяет создать эффектное освещение внутри корпуса. Свет можно синхронизировать с другими компонентами через популярное ПО материнских плат, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или GIGABYTE RGB Fusion.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендовано в руководстве пользователя. Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5. На более старых системах эти планки работать не будут. Также учтите, что для достижения заявленной частоты 5200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, так как по умолчанию память запустится на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. Высота модулей с радиаторами умеренная, но перед установкой крупного башенного кулера стоит проверить, не будут ли они ему мешать. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователей, которым нужен максимальный объём и высокая скорость для профессиональной работы, а также для геймеров, делающих ставку на будущее. Тем, кто собирает ПК для обычных задач, стоит рассмотреть более доступные комплекты меньшего объёма, например, 32 ГБ.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-64) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...