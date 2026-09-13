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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32)

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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716258
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти Kingston Fury Beast в белом дизайне создан для современных игровых ПК и рабочих станций на платформе AMD. Объёма в 32 ГБ (две планки по 16 ГБ) достаточно для комфортного гейминга в разрешении 1440p и 4K с запущенными приложениями в фоне, а также для работы с монтажом видео, 3D-графикой и вёрсткой крупных проектов. Он находится в оптимальном сегменте, предлагая высокую частоту DDR5 для серьёзных задач, не переплачивая за экстремальные скорости, востребованные лишь оверклокерами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и эффективности энергопотребления по сравнению с DDR4. Он использует форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами под DDR4, поэтому выбор этой памяти возможен только для новых систем с соответствующей платформой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект суммарным объёмом 32 ГБ обеспечивает большой запас для ресурсоёмких приложений и современных игр, где 16 ГБ уже могут стать узким местом. Рабочая частота 6000 МГц является одной из наиболее сбалансированных и рекомендуемых для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, так как она оптимально сочетает высокую пропускную способность с низкой латентностью контроллера памяти (IF). В играх это даст более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время рендеринга и отклика системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и задержками. Для активации заявленных характеристик комплект поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking). Это означает, что пользователю достаточно выбрать один предустановленный профиль в BIOS материнской платы AMD, чтобы память сразу заработала на 6000 МГц с оптимальными таймингами и напряжением, без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и материнскими платами на чипсетах AM5 (X670, B650 и A620). Поддержка заявленной частоты 6000 МГц гарантируется при использовании профиля EXPO на совместимой материнской плате с обновлённой версией BIOS. Важно учитывать, что для активации двухканального режима и получения максимальной производительности планки из комплекта нужно установить в правильные слоты, обычно обозначенные на плате как A2 и B2.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены белыми алюминиевыми радиаторами с качественным покрытием, которые эффективно рассеивают тепло даже при продолжительных нагрузках, обеспечивая стабильность на высоких частотах. Высота планок умеренная, что снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет создавать гармоничное световое оформление сборки, синхронизируясь с системами управления от производителей материнских плат через разъём ARGB.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ каждый. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект и установить его в оставшиеся слоты, однако полная стабильность на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это ориентированность на платформу AMD AM5 с поддержкой EXPO, хотя профиль XMP 3.0 также присутствует для совместимости с Intel. Стоит убедиться, что ваша материнская плата AM5 официально поддерживает частоту 6000 МГц, особенно при использовании четырёх модулей. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную белую сборку на базе Ryzen 7000. Если ваша задача - простая офисная система или старый ПК на DDR4, эта память не подойдёт, а если нужен максимальный объём для профессионального рендеринга, стоит сразу рассмотреть комплекты на 64 ГБ или выше.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти Kingston Fury Beast в белом дизайне создан для современных игровых ПК и рабочих станций на платформе AMD. Объёма в 32 ГБ (две планки по 16 ГБ) достаточно для комфортного гейминга в разрешении 1440p и 4K с запущенными приложениями в фоне, а также для работы с монтажом видео, 3D-графикой и вёрсткой крупных проектов. Он находится в оптимальном сегменте, предлагая высокую частоту DDR5 для серьёзных задач, не переплачивая за экстремальные скорости, востребованные лишь оверклокерами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и эффективности энергопотребления по сравнению с DDR4. Он использует форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами под DDR4, поэтому выбор этой памяти возможен только для новых систем с соответствующей платформой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект суммарным объёмом 32 ГБ обеспечивает большой запас для ресурсоёмких приложений и современных игр, где 16 ГБ уже могут стать узким местом. Рабочая частота 6000 МГц является одной из наиболее сбалансированных и рекомендуемых для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, так как она оптимально сочетает высокую пропускную способность с низкой латентностью контроллера памяти (IF). В играх это даст более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время рендеринга и отклика системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и задержками. Для активации заявленных характеристик комплект поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking). Это означает, что пользователю достаточно выбрать один предустановленный профиль в BIOS материнской платы AMD, чтобы память сразу заработала на 6000 МГц с оптимальными таймингами и напряжением, без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и материнскими платами на чипсетах AM5 (X670, B650 и A620). Поддержка заявленной частоты 6000 МГц гарантируется при использовании профиля EXPO на совместимой материнской плате с обновлённой версией BIOS. Важно учитывать, что для активации двухканального режима и получения максимальной производительности планки из комплекта нужно установить в правильные слоты, обычно обозначенные на плате как A2 и B2.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены белыми алюминиевыми радиаторами с качественным покрытием, которые эффективно рассеивают тепло даже при продолжительных нагрузках, обеспечивая стабильность на высоких частотах. Высота планок умеренная, что снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет создавать гармоничное световое оформление сборки, синхронизируясь с системами управления от производителей материнских плат через разъём ARGB.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ каждый. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект и установить его в оставшиеся слоты, однако полная стабильность на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это ориентированность на платформу AMD AM5 с поддержкой EXPO, хотя профиль XMP 3.0 также присутствует для совместимости с Intel. Стоит убедиться, что ваша материнская плата AM5 официально поддерживает частоту 6000 МГц, особенно при использовании четырёх модулей. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную белую сборку на базе Ryzen 7000. Если ваша задача - простая офисная система или старый ПК на DDR4, эта память не подойдёт, а если нужен максимальный объём для профессионального рендеринга, стоит сразу рассмотреть комплекты на 64 ГБ или выше.

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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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