Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF436C17BB2AK2/16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF436C17BB2AK2/16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для сборки современного игрового компьютера или мощной рабочей станции для творческих задач. Двухканальный набор из двух модулей по 8 ГБ с частотой 3600 МГц обеспечивает отличный баланс объёма и скорости, которого достаточно для комфортной игры в любые проекты, работы с десятками вкладок в браузере и параллельного запуска нескольких приложений. Для профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга высокого разрешения стоит рассмотреть комплекты с большим суммарным объёмом, однако для большинства пользователей 16 ГБ в двухканальном режиме станут надежным фундаментом производительной системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Данная память использует современный стандарт DDR4, что означает совместимость с процессорами и материнскими платами последних нескольких лет, поддерживающими именно этот тип. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для настольных систем и физически не подходит для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных ПК. При выборе важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как разные поколения памяти несовместимы друг с другом ни электрически, ни механически.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 16 ГБ, разделенный на две планки по 8 ГБ, позволяет активировать двухканальный режим работы, значительно повышающий пропускную способность подсистемы памяти. Рабочая частота 3600 МГц находится в оптимальной точке для платформ на базе процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, обеспечивая заметный прирост в играх, особенно там, где важна минимальная задержка кадров, а также в требовательных к скорости памяти приложениях для обработки данных. Такой объём и скорость избавят вас от подтормаживаний при многозадачности и позволят комфортно работать с большими проектами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL17, что в сочетании с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для работы на заявленной частоте модули используют слегка повышенное напряжение, а главное - поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это означает, что для достижения скорости 3600 МГц вам не потребуется вручную настраивать десятки параметров в BIOS, достаточно будет выбрать готовый профиль, что делает процесс разгона простым и безопасным даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast DDR4 совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel Z490, B560, Z590, Z690 и аналогичных, а также AMD B550, X570 и новее. Однако важно помнить, что поддержка высокой частоты 3600 МГц зависит не только от платы, но и от встроенного в процессор контроллера памяти. Перед покупкой стоит свериться со списками совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для гарантированной стабильной работы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, но и служат элементом дизайна игровой сборки. На планках установлена адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат ведущих производителей через фирменное ПО или стандарты вроде ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другие. Высота планок с радиатором умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового двухмодульного комплекта, который предназначен для установки в слоты материнской платы в правильной конфигурации для активации двухканального режима, обычно это слоты с одинаковым цветом. Такой режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одиночной планкой, положительно влияя на общую производительность системы. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, хотя смешивание с другими модулями даже с теми же характеристиками может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение заключается в том, что это память исключительно для настольных ПК с поддержкой DDR4. Для выхода на заявленные 3600 МГц необходима материнская плата, способная работать с такими частотами, и процессор с соответствующим контроллером. Перед покупкой проверьте, хватит ли 16 ГБ под ваши задачи - для игр и общего использования этого достаточно, но для профессионального монтажа видео 4K или работы с тяжелыми виртуальными машинами лучше сразу взять комплект из двух модулей по 16 ГБ. Этот набор Kingston Fury Beast RGB предлагает отличное соотношение скорости, надёжности и визуальной составляющей для сборки современного игрового ПК среднего и высокого уровня.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для сборки современного игрового компьютера или мощной рабочей станции для творческих задач. Двухканальный набор из двух модулей по 8 ГБ с частотой 3600 МГц обеспечивает отличный баланс объёма и скорости, которого достаточно для комфортной игры в любые проекты, работы с десятками вкладок в браузере и параллельного запуска нескольких приложений. Для профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга высокого разрешения стоит рассмотреть комплекты с большим суммарным объёмом, однако для большинства пользователей 16 ГБ в двухканальном режиме станут надежным фундаментом производительной системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Данная память использует современный стандарт DDR4, что означает совместимость с процессорами и материнскими платами последних нескольких лет, поддерживающими именно этот тип. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для настольных систем и физически не подходит для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных ПК. При выборе важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как разные поколения памяти несовместимы друг с другом ни электрически, ни механически.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 16 ГБ, разделенный на две планки по 8 ГБ, позволяет активировать двухканальный режим работы, значительно повышающий пропускную способность подсистемы памяти. Рабочая частота 3600 МГц находится в оптимальной точке для платформ на базе процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, обеспечивая заметный прирост в играх, особенно там, где важна минимальная задержка кадров, а также в требовательных к скорости памяти приложениях для обработки данных. Такой объём и скорость избавят вас от подтормаживаний при многозадачности и позволят комфортно работать с большими проектами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение CL17, что в сочетании с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для работы на заявленной частоте модули используют слегка повышенное напряжение, а главное - поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это означает, что для достижения скорости 3600 МГц вам не потребуется вручную настраивать десятки параметров в BIOS, достаточно будет выбрать готовый профиль, что делает процесс разгона простым и безопасным даже для неопытных пользователей.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast DDR4 совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel Z490, B560, Z590, Z690 и аналогичных, а также AMD B550, X570 и новее. Однако важно помнить, что поддержка высокой частоты 3600 МГц зависит не только от платы, но и от встроенного в процессор контроллера памяти. Перед покупкой стоит свериться со списками совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для гарантированной стабильной работы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло при интенсивной нагрузке, но и служат элементом дизайна игровой сборки. На планках установлена адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат ведущих производителей через фирменное ПО или стандарты вроде ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другие. Высота планок с радиатором умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового двухмодульного комплекта, который предназначен для установки в слоты материнской платы в правильной конфигурации для активации двухканального режима, обычно это слоты с одинаковым цветом. Такой режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одиночной планкой, положительно влияя на общую производительность системы. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, хотя смешивание с другими модулями даже с теми же характеристиками может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение заключается в том, что это память исключительно для настольных ПК с поддержкой DDR4. Для выхода на заявленные 3600 МГц необходима материнская плата, способная работать с такими частотами, и процессор с соответствующим контроллером. Перед покупкой проверьте, хватит ли 16 ГБ под ваши задачи - для игр и общего использования этого достаточно, но для профессионального монтажа видео 4K или работы с тяжелыми виртуальными машинами лучше сразу взять комплект из двух модулей по 16 ГБ. Этот набор Kingston Fury Beast RGB предлагает отличное соотношение скорости, надёжности и визуальной составляющей для сборки современного игрового ПК среднего и высокого уровня.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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