Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64)
Для кого и под какие задачи
Этот производительный комплект из двух модулей по 32 ГБ создан для пользователей, которым критически важна высокая пропускная способность и большой объём памяти. Он оптимально подойдёт для сборки мощных игровых систем с акцентом на будущие проекты, рабочих станций для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга и работы с большими массивами данных, а также для энтузиастов, занимающихся стримингом и одновременной работой с десятками тяжёлых приложений. Комплект с суммарным объёмом 64 ГБ предлагает запас, которого хватит на годы вперёд, в то время как его высокая частота обеспечит отзывчивость системы даже при полной нагрузке.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены в современном стандарте DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Использование нового поколения памяти означает, что комплект совместим только с современными платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор 288-контактных планок DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 64 ГБ, распределённый на два модуля, позволяет системе не обращаться к медленному файлу подкачки на SSD даже при максимальной нагрузке, что критически важно для профессиональных задач и многозадачности. Номинальная частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость обработки кадров при рендеринге и общую плавность работы в требовательных средах. Прирост от такой частоты по сравнению со стандартными 4800 МГц будет особенно заметен в играх с высокой частотой кадров и приложениях, интенсивно использующих подсистему памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей составляют CL36, что в связке с частотой 6000 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение 1.35 В является типичным для DDR5 в данном частотном диапазоне. Комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 6000 МГц, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, так как они несовместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется использовать актуальную версию BIOS, особенно на ранних ревизиях плат, и учитывать, что контроллер памяти в процессоре может иметь свои ограничения по максимальной поддерживаемой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Адресуемая RGB-подсветка, интегрированная в верхнюю часть радиатора, позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через фирменное ПО Kingston или стандарты ARGB материнских плат, помогая создать стилистически единый образ игровой сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что из коробки позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь в абсолютной совместимости вашей материнской платы и процессора со стандартом DDR5, так как установка в слот DDR4 невозможна. Высота модулей с радиаторами может создать конфликт с очень крупными башенными кулерами процессора - проверьте свободное пространство в спецификациях кулера. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц обязательно потребуется активация профиля XMP в BIOS, и имейте в виду, что дальнейший ручной разгон сверх этих значений не гарантирован и зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора. Этот комплект является отличным выбором для сборки высокопроизводительной системы, но для офисных или базовых домашних задач его потенциал будет избыточен.
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Для кого и под какие задачи
Этот производительный комплект из двух модулей по 32 ГБ создан для пользователей, которым критически важна высокая пропускная способность и большой объём памяти. Он оптимально подойдёт для сборки мощных игровых систем с акцентом на будущие проекты, рабочих станций для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга и работы с большими массивами данных, а также для энтузиастов, занимающихся стримингом и одновременной работой с десятками тяжёлых приложений. Комплект с суммарным объёмом 64 ГБ предлагает запас, которого хватит на годы вперёд, в то время как его высокая частота обеспечит отзывчивость системы даже при полной нагрузке.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены в современном стандарте DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Использование нового поколения памяти означает, что комплект совместим только с современными платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор 288-контактных планок DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 64 ГБ, распределённый на два модуля, позволяет системе не обращаться к медленному файлу подкачки на SSD даже при максимальной нагрузке, что критически важно для профессиональных задач и многозадачности. Номинальная частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость обработки кадров при рендеринге и общую плавность работы в требовательных средах. Прирост от такой частоты по сравнению со стандартными 4800 МГц будет особенно заметен в играх с высокой частотой кадров и приложениях, интенсивно использующих подсистему памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модулей составляют CL36, что в связке с частотой 6000 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение 1.35 В является типичным для DDR5 в данном частотном диапазоне. Комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 6000 МГц, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, так как они несовместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется использовать актуальную версию BIOS, особенно на ранних ревизиях плат, и учитывать, что контроллер памяти в процессоре может иметь свои ограничения по максимальной поддерживаемой частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Адресуемая RGB-подсветка, интегрированная в верхнюю часть радиатора, позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через фирменное ПО Kingston или стандарты ARGB материнских плат, помогая создать стилистически единый образ игровой сборки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что из коробки позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь в абсолютной совместимости вашей материнской платы и процессора со стандартом DDR5, так как установка в слот DDR4 невозможна. Высота модулей с радиаторами может создать конфликт с очень крупными башенными кулерами процессора - проверьте свободное пространство в спецификациях кулера. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц обязательно потребуется активация профиля XMP в BIOS, и имейте в виду, что дальнейший ручной разгон сверх этих значений не гарантирован и зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора. Этот комплект является отличным выбором для сборки высокопроизводительной системы, но для офисных или базовых домашних задач его потенциал будет избыточен.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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