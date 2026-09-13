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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32)

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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 8
Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 8
  • Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716247
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет для сборки современного игрового компьютера или производительной рабочей станции. Объем в 32 ГБ с высокой скоростью 6000 МГц идеально справляется с требовательными играми на максимальных настройках, одновременной работой в десятках вкладок браузера и тяжелых приложениях, а также с монтажом видео в разрешении 4K. Для базовых офисных задач он будет избыточен, но для энтузиастов и профессионалов, ценящих скорость отклика системы, станет отличным выбором без переплаты за топовые оверклокерские модели.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Это означает совместимость только с новыми платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдет для ноутбуков или компактных систем.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 32 ГБ, что позволяет сразу получить солидный запас оперативной памяти для самых разных задач. Номинальная частота работы составляет 6000 МГц, что напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях – в сокращение времени рендеринга и повышенную отзывчивость при работе с большими массивами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой модели составляет 30 (CL30), что в связке с частотой 6000 МГц указывает на низкую латентность и высокую общую эффективность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR5 1.35 В. Для удобства пользователя модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль в BIOS материнской платы и сразу выйти на заявленные скоростные характеристики без ручных и сложных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами под сокеты LGA 1700 для Intel (с чипсетами Z690, B760, Z790 и другими) и AM5 для AMD (с чипсетами X670, B650 и другими). Важно помнить, что для работы на частоте 6000 МГц необходима плата с соответствующей поддержкой, а также может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии для обеспечения стабильности. Платформа AMD Ryzen 7000 особенно хорошо оптимизирована для работы с памятью DDR5 на частотах около 6000 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен низкопрофильным радиатором из черного алюминия из серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокой частоте работы, и способствует долгосрочной стабильности. Высота планки умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных сборок, где во главу угла ставятся надежность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одного модуля объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Использование одного модуля означает работу в одноканальном режиме, что является компромиссом для будущего расширения, но для начала позволяет инвестировать в большой объем, а позже добавить вторую планку для раскрытия полного скоростного потенциала платформы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно память стандарта DDR5 – физически модули DDR5 и DDR4 несовместимы. Хотя профиль XMP упрощает разгон, гарантированно выйти на частоту 6000 МГц можно только на совместимых платформах, а на некоторых бюджетных материнских платах может сработать ограничение. Этот комплект станет оптимальным выбором для пользователя, собирающего сбалансированную и современную систему для игр и работы, который планирует в ближайшем будущем добавить вторую планку для двухканального режима. Если же приоритетом является максимальная производительность здесь и сейчас, стоит сразу рассмотреть комплект из двух модулей по 16 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет для сборки современного игрового компьютера или производительной рабочей станции. Объем в 32 ГБ с высокой скоростью 6000 МГц идеально справляется с требовательными играми на максимальных настройках, одновременной работой в десятках вкладок браузера и тяжелых приложениях, а также с монтажом видео в разрешении 4K. Для базовых офисных задач он будет избыточен, но для энтузиастов и профессионалов, ценящих скорость отклика системы, станет отличным выбором без переплаты за топовые оверклокерские модели.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Это означает совместимость только с новыми платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдет для ноутбуков или компактных систем.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 32 ГБ, что позволяет сразу получить солидный запас оперативной памяти для самых разных задач. Номинальная частота работы составляет 6000 МГц, что напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях – в сокращение времени рендеринга и повышенную отзывчивость при работе с большими массивами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой модели составляет 30 (CL30), что в связке с частотой 6000 МГц указывает на низкую латентность и высокую общую эффективность. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR5 1.35 В. Для удобства пользователя модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль в BIOS материнской платы и сразу выйти на заявленные скоростные характеристики без ручных и сложных настроек.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами под сокеты LGA 1700 для Intel (с чипсетами Z690, B760, Z790 и другими) и AM5 для AMD (с чипсетами X670, B650 и другими). Важно помнить, что для работы на частоте 6000 МГц необходима плата с соответствующей поддержкой, а также может потребоваться обновление BIOS до актуальной версии для обеспечения стабильности. Платформа AMD Ryzen 7000 особенно хорошо оптимизирована для работы с памятью DDR5 на частотах около 6000 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен низкопрофильным радиатором из черного алюминия из серии Fury Beast, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокой частоте работы, и способствует долгосрочной стабильности. Высота планки умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных сборок, где во главу угла ставятся надежность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде одного модуля объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Использование одного модуля означает работу в одноканальном режиме, что является компромиссом для будущего расширения, но для начала позволяет инвестировать в большой объем, а позже добавить вторую планку для раскрытия полного скоростного потенциала платформы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно память стандарта DDR5 – физически модули DDR5 и DDR4 несовместимы. Хотя профиль XMP упрощает разгон, гарантированно выйти на частоту 6000 МГц можно только на совместимых платформах, а на некоторых бюджетных материнских платах может сработать ограничение. Этот комплект станет оптимальным выбором для пользователя, собирающего сбалансированную и современную систему для игр и работы, который планирует в ближайшем будущем добавить вторую планку для двухканального режима. Если же приоритетом является максимальная производительность здесь и сейчас, стоит сразу рассмотреть комплект из двух модулей по 16 ГБ.

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Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast (KF560C30BBE-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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