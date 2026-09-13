Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 5200MHz Fury Beast Black (KF552C40BB2A-32)

Для кого и под какие задачи

Комплект памяти Kingston Fury Beast DDR5 подойдет пользователям, которые собирают сбалансированный и современный компьютер для работы и игр. Он предлагает отличный объем в 32 ГБ, которого хватит для комфортного гейминга на высоких настройках, работы с большим количеством вкладок браузера, офисных приложений и даже для несложного монтажа видео. Это решение выходит за рамки базовой офисной конфигурации, обеспечивая запас производительности для многозадачности, но при этом не является экстремальным оверклокерским комплектом, что делает его оптимальным по соотношению цены и возможностей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR5, что означает совместимость исключительно с новейшими платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии. Поколение DDR5 обеспечивает принципиально более высокую пропускную способность по сравнению с DDR4 за счет ряда архитектурных улучшений. Форм-фактор модулей - стандартный DIMM, который предназначен для установки в слоты материнских плат настольных ПК, в ноутбуки или компактные системы с SO-DIMM слотами такие планки не подойдут.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 32 ГБ с эффективной частотой 5200 МГц. Такой объем позволяет системе легко справляться с памятьемкими современными играми и приложениями, не прибегая к файлу подкачки на накопителе. Частота 5200 МГц является отличным балансом для DDR5, предлагая значительный прирост пропускной способности над базовыми скоростями этого поколения, что положительно скажется на минимальном FPS в играх и скорости отклика в профессиональных задачах, особенно тех, что активно работают с большими массивами данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют CL40 при напряжении 1.25 В, что является типичным для DDR5 на частотах около 5200 МГц. Сочетание этой частоты и латентности обеспечивает хорошую общую производительность без экстремальных задержек. Для автоматического разгона до заявленных характеристик модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет пользователю просто активировать профиль в BIOS материнской платы, чтобы память заработала на полной скорости, избавляя от необходимости сложной ручной настройки параметров.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами для процессоров Intel LGA 1700 (чипсеты серий 600 и 700) и AMD AM5 (чипсеты серий 600 и 700), поддерживающими стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они физически не совместимы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы для гарантированной работы на частоте 5200 МГц, особенно при заполнении всех слотов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета из серии Fury Beast. Он эффективно рассеивает тепло, возникающее при высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы. Дизайн радиатора выполнен в агрессивном геймерском стиле, но без RGB-подсветки, что делает выбор идеальным для тех, кто предпочитает строгий внешний вид или не хочет тратиться на лишние эффекты. Низкая высота планки минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае вы приобретаете один модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется установить два одинаковых модуля. Таким образом, для оптимальной конфигурации стоит рассмотреть покупку второго такого же комплекта KF552C40BB2A-32 и установить планки в правильные слоты на материнской плате, как это указано в ее руководстве.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение памяти: DDR5 не совместима физически и электрически с более старыми платформами под DDR4 или DDR3. Также учтите, что для работы на заявленной частоте 5200 МГц через XMP требуется материнская плата с соответствующим чипсетом, поддерживающим такие скорости, и, возможно, актуальная версия BIOS. Этот комплект - отличный выбор для сборки нового ПК среднего и высокого уровня с акцентом на надежность и объем. Если ваша цель - максимальная игровая производительность, лучше начать с пары модулей по 16 ГБ для двухканального режима, но если в приоритете работа с виртуальными машинами или огромными проектами, то один модуль на 32 ГБ станет хорошей основой для дальнейшего расширения до 64 ГБ.