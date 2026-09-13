Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 2x32GB 3600MHz Fury Renegade Black (KF436C18RB2K2/64)

Для кого и под какие задачи

Этот объемный комплект оперативной памяти DDR4 идеально подходит для создания мощной рабочей станции или профессионального игрового ПК, где приоритетом является работа с большими объемами данных и максимальная многозадачность. Суммарный объем в 64 ГБ с запасом покрывает потребности в рендеринге видео, 3D-моделировании, работе с виртуальными машинами, а также обеспечивает сверхплавный гейминг при одновременной стриминге и работе в фоне. Для офисных задач или легкого гейминга такой объем будет избыточен, здесь же он становится основой для высокой производительности в ресурсоемких сценариях.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с широким спектром современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, выпущенных в последние годы. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что предназначено исключительно для установки в настольные компьютеры, и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Переход на более новое поколение DDR5 с этой памятью невозможен, так как слоты и ключи на материнской плате для разных стандартов не совместимы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжелыми" приложениями и скорость обработки больших массивов информации. Такой связки объема и частоты более чем достаточно для комфортной работы с 4K-видео, сложными проектами в графических редакторах и для будущего апгрейда системы без замены самих модулей ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти заданы как CL18, что при частоте 3600 МГц представляет собой оптимальный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В, а для их простой активации модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это означает, что вам достаточно выбрать один предустановленный профиль в BIOS материнской платы, чтобы память сразу заработала на 3600 МГц, без необходимости вручную подбирать частоту, тайминги и напряжение.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами для настольных ПК, поддерживающими стандарт DDR4 и чипсеты Intel серий 400, 500, 600, 700 или AMD серий 400, 500, 600. Однако важно помнить, что поддержка высокой частоты 3600 МГц гарантирована только при использовании с совместимыми процессорами, например, Intel Core i7/i9 K-серии или AMD Ryzen 5/7/9. На некоторых базовых платформах память может запуститься на штатной частоте 2133 или 2400 МГц, поэтому перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии Fury Renegade, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность. Дизайн радиаторов достаточно низкопрофильный, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами процессора, однако при планировании сборки все же стоит уточнить габариты. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает ее отличным выбором для лаконичных, строгих систем или для тех, кто ценит стабильность и эффективное охлаждение без лишних визуальных эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок, прошедших совместное тестирование на совместимость. Такая комплектация позволяет сразу активировать двухканальный режим работы, который значительно, иногда на 15-20%, повышает реальную пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы достаточно установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Докупать дополнительные модули для расширения можно, но для идеальной совместимости рекомендуется выбирать планки с идентичными характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это несовместимость с поколениями DDR3 или DDR5, а также с ноутбучными платформами. Для выхода на заявленные 3600 МГц необходима материнская плата с хорошей схемой питания памяти и процессор с поддержкой таких частот, иначе память будет работать на более низкой, штатной скорости. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на нужный вам суммарный объем под задачи, затем на частоту и тайминги, а уже потом на дизайн. Этот комплект - отличный выбор для сборки мощной рабочей станции или топового игрового ПК, где нужен и большой объем, и высокая скорость, но для офисной системы или базового домашнего ПК он будет неоправданно дорогим.