Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 5600MHz Fury Beast Black (KF556C36BBEAK2-16)

Для кого и под какие задачи

Комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast Black DDR5 объемом 16 ГБ (2x8 ГБ) создан для сборки современного игрового или продуктивного мультимедийного компьютера. Эта память идеально подходит геймерам, желающим получить высокий FPS в современных проектах, а также пользователям, работающим с множеством приложений и вкладок браузера одновременно. По своему объему и скоростным характеристикам он выгодно отличается от базовых офисных комплектов DDR4, но не относится к экстремальным оверклокерским наборам, представляя собой отличный сбалансированный вариант для мощной системы начального и среднего уровня.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Данный модуль принадлежит к последнему поколению оперативной памяти DDR5, которое пришло на смену DDR4. Это значит, что планка обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность благодаря новой архитектуре, включающей встроенный стабилизатор напряжения. Форм-фактор DIMM указывает на то, что память предназначена исключительно для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используется стандарт SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ объема. Этого достаточно для комфортных игр в разрешении Full HD и QHD, а также для работы с графикой, программирования и ежедневной многозадачности. Базовая частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимизацию задержек в играх, скорость загрузки уровней и общую отзывчивость системы при переключении между тяжелыми задачами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL36, что является типичным и сбалансированным значением для частоты 5600 МГц в поколении DDR5. Низкая латентность в паре с высокой частотой обеспечивает высокую реальную производительность. Для простого достижения заявленных характеристик комплект поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет активировать частоту 5600 МГц и оптимизированные тайминги одним кликом в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты 600/700 серий) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под стандарт DDR5, так как они не совместимы с DDR4 физически. Для стабильной работы на заявленной частоте рекомендуется использовать актуальную версию BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен низкопрофильным алюминиевым радиатором черного цвета из серии Fury Beast. Он эффективно отводит тепло при интенсивной нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Конструкция радиатора компактна и сведет к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для лаконичных сборок без лишней иллюминации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных планок. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы при установке модулей в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2), что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения объема до 32 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, чтобы минимизировать риск несовместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - физическая и электрическая несовместимость с материнскими платами и процессорами, поддерживающими только DDR4. Убедитесь, что ваша платформа рассчитана на DDR5. Для активации частоты 5600 МГц необходим вход в BIOS/UEFI и включение профиля XMP. Этот комплект станет отличным выбором для сборки новой системы на базе Intel Alder/Raptor Lake или AMD Ryzen 7000, если ваши задачи - игры, работа и многозадачность, а 16 ГБ объема достаточно. Для профессионального монтажа видео или работы с огромными наборами данных стоит рассмотреть комплекты большего объема, например, 2x16 ГБ.