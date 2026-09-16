Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка
Будь то вершина чартов или вратарь к глубокому резонансу, Берни Уоррелл проник в ваши уши, ваши глаза (последний раз – в 40-летнем юбилее Stop Making Sense!) и ваше сердце. Для тех, кто знаком с карьерой Берни, она не всегда была прямолинейной, но его музыка оказалась в авангарде богатой мировой культуры и продолжает развиваться, независимо от того, анализирует ли её музыковед или подросток из гаражной группы. Берни Уоррелл, плодовитый писатель и визионер, оставил этот мир с множеством незавершённых работ. Эти композиции оставались нетронутыми десятилетиями, пылившись на двухдюймовых катушках аналоговой плёнки. Спустя годы после смерти Берни записи были перепроверены, чтобы проанализировать его тонкий и творческий метод. После периода глубоких размышлений наследники Берни Уоррелла решили, что пришло время завершить его видение. С участием ряда коллег, современников и друзей Берни, включая Бутси Коллинза, Шона Леннона, Лео Ночентелли, Фреда Шнайдера, Михо Хатори, Стива Скейлза, Марка Рибо, Фреда Уэсли, Марко Беневенто, Стэнтона Мура, Стивена Бернстайна, Дару Джонса, Уилла Кэлхауна, Майка Уотта, Норвуда Фишера и многих других новаторов, его инициатива была завершена с преданностью сохранению целостности магии, которая делает Берни любимой и необыкновенной душой. В альбом также вошёл ранее не издававшийся трек Funkadelic «Contusion», демонстрирующий мастерскую работу Берни с группой. Двойной альбом «Bernie Worrell: Wave From The WOOniverse» был создан за четырнадцать лет. городов, с гарантированно вирусным клипом на заглавный трек, снятым танцовщицей из Лос-Анджелеса Мадлен Райли. Продюсером альбома выступил бывший руководитель оркестра Берни Уоррелла Эван Тейлор. Выход запланирован на следующий день после дня рождения Берни (19 апреля), в День музыкального магазина 2024 года. Тираж ограничен 2000 экземплярами в США.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка